Moderátor šou Marián Miezga tak privíta v štúdiu manželské páry, pričom proti sebe budú súťažiť manželky Monika Hilmerová a Jana Majeská s manželmi Jarom Bekrom a Marekom Majeským. Obe dvojice súťažiacich napríklad prekvapí a poriadne potrápi otázka, či ľudia vo vesmíre viac grgajú. To, čo však napr. diváci neuvidia, je rozhvoor Jara s Monikou, ktorý poskytli po skončení relácie. A počas neho bolo tiež poriadne veselo.

Monika s Jarom nevynechajú chvíľu, keď môžu byť spolu. Zdroj: Instagram

Padla totiž aj otázka, čo majú radi na tele toho druhého. "Viem, čo mu napadlo! To vyškrtnite," zalásila Monika a začala sa smiať. Od smiechu okamžite vybuchol aj Jaro. "Na hulváta, nemôžem to Monike urobiť, že by som povedal, že cecky," zahlásil so smiechom Bekr a pokračoval už vážnejšie: "Moniku mám rád celú, tak, ako ju Pán Boh stvoril." "Telo mu nejakým spôsobom neporcujem. Tiež ho mám rada celého. Chodím s ním s celým, aký je, aj som si ho vzala celého," dodala Hilmerová so smiechom v hlase. Reláciu Záhady tela sledujte v sobotu 9. septembra o 20.30 hod. na Jednotke!

Prečítajte si tiež: