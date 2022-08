Si v slovenskom a českom šoubiznise ako doma? Baví ťa svet našich známych tvárí a chcel by si byť pravidelnou súčasťou veľkých párty, premiér a plesov? Ak vieš písať a baví ťa novinárčina, poď skúsiť šťastie do denníka Plus JEDEN DEŇ.

Jeden z najčítanejších denníkov Plus JEDEN DEŇ hľadá redaktora šoubiznisu. Budeš súčasťou najväčšieho mediálneho domu na Slovensku News and Media Holding. Ak ťa baví svet našich celebrít, orientuješ sa na sociálnych sieťach, rád píšeš a si spoločenský týpek, ktorý rád spoznáva nových ľudí na párty a premiérach, potom hľadáme práve teba! Baví ťa natáčať videá, strihať ich a máš nápad na vlastnú reláciu, ktorú by si mal na webe pluska.sk? My ti to umožníme! Rozbehni kariéru u nás a ukáž, čo v tebe je.

Staň sa súčasťou šoubizových akcií. Zdroj: MATEJ KALINA

Dostaneš priestor na rozvoj svojich skúseností, budeš samostatne vyhľadávať a spracovávať aktuálne, dôležité a zaujímavé témy, pripravovať k nim fotografie a videá. Ak si sa v týchto riadkoch našiel, neváhaj a napíš nám! [email protected]

Markizácka šou Survivor. Zdroj: tv markíza

News and Media Holding je najväčšou slovenskou multimediálnou spoločnosťou. Do nášho portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov. Pod značkou News and Media Holding vychádzajú spoločenské, odborné tituly, rovnako ako noviny a časopisy zamerané na ekonomiku, lifestyle a hobby. Prakticky každý dospelý obyvateľ Slovenska číta aspoň jeden z našich tlačených titulov alebo jeho online verziu, či už ide o najčítanejší týždenník Plus 7 dní, denník Plus JEDEN DEŇ, ekonomický týždenník TREND alebo lifestylové tituly EMMA, EVA, MADAM EVA, Život, Báječná žena, Nový Čas pre ženy, Šarm alebo hobby tituly Záhradkár, Dobré jedlo, Zdravie, Lepšie Bývanie, AutoBild, GEO, Poľovníctvo a rybárstvo. Vydávame denník ÚJ SZÓ - jediný denník v maďarskom jazyku vydávaný na Slovensku a týždenník VASÁRNAP - najdlhšie vychádzajúci maďarský týždenník na Slovensku.

