Česká speváčka Bára Basiková (58) po dlhom čase zavítala do spoločnosti. Bola jednou z hostí na pražskom muzikálovom koncerte. Tam prekvapila výberom šiat.

Basiková to opäť PREPÍSKLA outfitom! Kedysi otrčila tangá a TERAZ? Jaternička alebo salónka

Rozhlasový muzikálový magazín Muzikál expres sa v Česku vysiela už dlhých 32 rokov. Oslava 30. výročia vysielania na stanici Český rozhlas sa mala konať už v októbri 2020. Pre pandémiu a zavreté divadlá sa však oslavovalo až teraz a to veľkým muzikálovým koncertom v pražskom Hudobnom divadle Karlín.

Rok 2016: Basiková sa na večierku objavila v priesvitných šatách. Zdroj: Profimedia

Na pódiu sa objavilo viacero umelcov, nechýbala ani Bára Basiková. Tá na slávnostnú udalosť zvolila trblietavý zlatý outfit s nariasenými rukávmi. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby jej šaty nepekne nedeformovali postavu. Speváčka mala v úmysle zaujať, no podaril sa jej presný opak. Nešťastná voľba šiat jej v ten večer zničila postavu.

Trapas aj v roku 2016

Bára Basiková pred 6 rokmi na spoločenskú udalosť zvolila štýlové dlhé čierne šaty na ramienka, no keď si ich obliekala, určite netušila, aký rozruch spôsobí. Tenká látka elegantných šiat, bola v dennom svetle totiž úplne priesvitná. Speváčka tak všetkým prítomným predviedla nielen podprsenku, ale aj poriadne vykrojené tango nohavičky a v nich dosť obnažené pozadie. Zdá sa však, že jej to vôbec neprekážalo. Na oslave ochotne pózovala a usmievala sa do objektívov.