Hudobníci z IMT Smile ešte počas augusta 2022 prosili fanúšikov o pomoc pre Petra. „Možno ste si všimli, že na koncertoch od 29. 7. s nami na pódiu chýba náš najmladší člen kapely, Peťo Bartoník. Peťovi, žiaľ, diagnostikovali onkologické ochorenie. Je hospitalizovaný v nemocnici a podstupuje liečbu. Ak poznáte niekoho s krvnou skupinou 0 negativ, tak sa nám prosím ozvite. Hľadáme darcov krvi,” znela prosba na facebookovom profile IMT Smile. Tento oznam vtedy všetkých šokoval a prosbu okamžite začali zdieľať mnohé známe osobnosti.

Žiaľ, osud bol k Petrovi krutý, boj o život prehral. „Dnes (v piatok, pozn. red.) nás bolestivo zasiahla strašne smutná správa. Náš priateľ, kamarát, basgitarista Peťo Bartoník prehral boj o život vo veku 27 rokov. Je nám to nesmierne ľúto, bude nám všetkým veľmi chýbať. Myslíme na tvojich rodičov, sestry a všetkých, ktorí ťa mali radi tak ako my. Peťo, si skvelý chlapec a ďakujeme ti za to, že si bol súčasťou našich životov. Spomienka na teba nám tu ostáva aj v piesňach, ktoré si mal tak rád. Pri ich nahrávaní a koncertovaní sme spolu prežili množstvo nádherných chvíľ. Ďakujeme ti. Odpočívaj v pokoji,” znel oznam IMT Smile na Facebooku.

Z jeho odchodu sú v šoku viacerí kolegovia. „Je veľmi smutné, keď odchádzajú najlepší a nespravodlivé, ak je to príliš skoro. Peťo Bartoník odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť rodine, blízkym a kapele IMT Smile. Ďakujeme,” napísal spevák Adam Ďurica. „Peťo. Som rád, že som s tebou zažil pár ozaj pekných chvíľ či na pódiu alebo mimo neho. Tvoj úsmev bude chýbať,” reagoval Lukáš Adamec. „Veľmi ma zasiahla správa o tvojom odchode! Nech ti je zem ľahká, budeš moc chýbať, kamarát,” netajil veľký smútok basgitarista a spevák skupiny Hex Tomáš Yxo Dohňanský.

„Hlboko nás dojala správa o úmrtí nášho mladého priateľa Petra Bartoníka, basistu skupiny IMT Smile. Petrovej rodine a kapele vyjadrujeme úprimnú sústrasť,” napísala kapela Chinaski. "Je to veľmi veľmi smutné! Vždy usmiaty, skromný, veľmi talentovaný a mladý. Úprimnú sústrasť rodine a chapcom z IMT Smile. R.I.P. PEŤO, navždy si v našich srdciach," napísal spevák Peter Šarkan Novák z kapely Hex.