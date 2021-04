Bartošová († 48) by oslávila 55 rokov: Čo všetko ju dohnalo k DESIVEJ samovražde kúsok od domu?

Iveta Bartošová († 48) by tieto dni oslávila 55 rokov. Bola to nadaná speváčka, no na druhej strane nevyrovnaná žena, ktorá bojovala so závislosťou od alkoholu a zlým výberom partnerov.