Bartekova ex Sándorová porodila: Je z nej 4-násobná mama! Misska sa teší z krásnych dvojičiek

Mária Sándorová si v živote prežila kadečo. Ešte v roku 2005 sa zblížila s hokejistom Martinom Bartekom, ktorý vtedy pôsobil v bratislavskom Slovane. Zaľúbenci sa vzali a narodila sa im krásna dcérka Mariah. Potom prišlo druhé šťastie. Mária čakala druhé dieťatko, synčeka Maxima, na ktoré sa veľmi tešili. Bola v 4. mesiaci tehotenstva, keď sa začalo peklo a nekonečné čakanie. Zobudila sa na to, že krváca. Lekári jej však povedali, že musí čakať a príroda to vyrieši. Jej malý poklad našťastie zachránili a dnes je chlapček zdravý ako ryba. No, aby toho nebolo málo, Máriu čakala o pár rokov ďalšia nepríjemnosť.

Miss Slovensko 2004 Mária Sándorová je dnes už štvornásobnou mamičkou. Zdroj: facebook

Po vyše desiatich rokoch sa dvojica rozišla a následne rozviedla. Dnes si obaja nevedia prísť na meno. K tomu si kráska vytrpela aj iné. V minulosti skončila na operačnej sále, keďže jej lekári našli zvláštne nálezy na ženských orgánoch. Výsledky z histológie však boli našťastie negatívne. A najnovšie sa exmisska teší zo života, keďže sa opäť stala mamou. Mária priviedla na svet dvojičky – Amáliu a Alexandra. Srdečne blahoželáme!

Prečítajte si aj: