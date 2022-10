O tehotenstve Barmošovej sa šepkalo už na konci apríla tohto roka, keď sa vo vysielaní večerných správ objavila s vypuklým bruškom. Lucia však vtedy bola podľa jej slov “iba” pribratá, čo pripisovala aj veku. „Myslím si, že to obdobie, keď som mohla naozaj jesť všetko a nepriberala som, sa skončilo. Cítim to, lebo nemám váhu, ale cítim to na oblečení. Niektoré veci neoblečiem, ale nechávam si ich v skrini, v zmysle, že Lucia, toto ešte oblečieš!” povedala vtedy Barmošová, ktorá tak bez okolkov priznala, že pribrala. A bolo to vidieť aj na obrazovkách, kde predviedla vypuklé bruško a viacerí sa domnievali, že je v radostnom očakávaní.

Sexi Lucia Barmošová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B851h-shAr3/

Prešlo pár mesiacov a jojkárka priznala, že je tehotná. Barmošová je v 6. mesiaci tehotenstva a pod srdcom nosí dievčatko. Keď sme ju oslovili s tým, že či bola tehotná už v apríli tohto roku, keď sa vo vysielaní objavila s vypuklým bruškom, najprv nám odpísala, že nie, no potom pripustila, že je možné, že v tom čase už tehotná bola.

