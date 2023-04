Situácia okolo Borisa Kollára neutícha. Pred pár dňami bol hosťom v politickej relácii Na hrane, kde sa ho moderátorka Krescanko Dibáková otvorene opýtala na drsné obvinenia zo strany jeho ex Richterovej. „O všetky moje deti sa starám nadštandardne a to bez rozdielu,“ ostro na ňu vyskočil. Pripomenul, že ich staršiemu synovi platí školu za 2 000 eur, opatrovateľku, auto, dom aj chatu. „To je nestaranie sa o svoje deti?“ kontroval ďalej Kollár. Keď to Richterová počula, opäť mu venovala štipľavé odkazy.

Na snímke Boris Kollár a Barbora Richterová, keď boli spolu. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Najviac ma pobavila tá časť ,všetky moje deti mám rovnako rád'. Boris, myslíš aj našich synov Artura a Aarona? Koľko je to mesiacov, čo si ich nevidel a ani si o nich nezakopol? Dobre si pamätám, ako si povedal vetu ,Mám obľúbené deti a mám deti”..." napísala na Facebooku Barbora, s ktorou ešte nedávno Boris vymetal jednu spoločenskú udalosť za druhou. Dokonca druhýkrát otehotnela a minulý rok porodila ich druhého syna Aarona. Čo sa medzi nimi potom stalo? „Len čo otehotnela jeho aktuálna ,budúca matka' Laura, tak sa prestal venovať deťom. Dovtedy to tiež nebol ,otec roka', ale aspoň sa zaujímal o staršieho syna a telefonoval s ním. Teraz už s ním nemáme žiadny kontakt a o deti sa vôbec nezaujíma. Ako vyzerá náš 9-mesačný syn, nemá ani poňatia,” povedala nám Richterová.

Boris Kollár nedávno v relácii Na hrane. Zdroj: reprofoto TV JOJ Na hrane

To, že na jej deti politik podľa jeho slov prispieva nadštandardne, nie je podľa nej pravda. „Vôbec si nemyslím, že platí ,nadštandardne veľa'. Doma mám 9-mesačné bábätko a nemôžem pracovať. Životné náklady závisia aj od toho, ako nám on ,nastavil' život. Tie peniaze, čo od neho žiadam, nám vystačia iba na úhradu všetkých životných nákladov - nezbohatnem z toho. Súkromnú školu navštevujú aj ostatné jeho deti - ale v poriadku, nech vybaví prestup na štátnu školu, nie je problém a dá synovi vedieť, kam má do akej školy ísť. Opatrovateľku od Borisa Kollára nemám, žiadnu mi neplatí, vyhodil ju. Auto mu odovzdávam tento týždeň. O naše spoločné deti sa nezaujíma, nevie o ich živote vôbec nič, ten človek nevie, ako sa majú, ako sa im darí, pre mladšieho je cudzia osoba. Aktuálne bude mať Boris 13. dieťa, a ak mu tak strašne prekážajú naše deti, nech sa páči, žiadam ho, aby sa vzdal otcovstva,” pokračuje s tým, že auto sa mu rozhodla vrátiť sama. ,,Auto, ktoré nám Boris zabezpečil, nie je moje, ale patrí jeho firme a vraciam mu ho ja. Má najazdených vyše 200-tisíc km a je viacej v servise ako v prevádzke, mám s ním iba starosti.”

Nebojí sa však pre také drsné obvinenia o to, že príde o celú finančnú injekciu? „Nebojím. Všetko, čo som povedala a napísala, viem aj dokázať. Môžete mi však veriť, že hovorím a píšem iba 100-percentnú pravdu. Pokojne môžem ísť aj na polygraf za účasti novinárov!” Viacerí si dokonca myslia, či za tým všetkým nie je snaha uškodiť mu pred parlamentnými voľbami... „Nad tým vôbec neuvažujem a v podstate mi to je jedno. Riešim od rána do večera kŕmenie, prebaľovanie, varenie, nákupy, vozenie syna do školy, na tréningy, zápasy, domáce úlohy, upratovanie! Na iné mi nezostáva čas,” dodala.