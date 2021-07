Boris Kollár sa nepreslávil iba ako podnikateľ a politik, ale najmä ako multiotecko. Má totiž 11 detí s 10 ženami. Do jeho „háremu” patrí napríklad jeho stranícka kolegyňa Petra Krištúfková, exotická Paula Simoes, plavkyňa Barbora Richterová, Andrea Heringhová či speváčka Barbora Balúchová. S viacerými kráskami sa Boris často objavuje v spoločnosti alebo s nimi trávi luxusné dovolenky. S bývalou superstaristkou ho však ani raz vidieť nebolo. Blondínka sa k vzťahu s Kollárom nikdy extra vyjadrovať nechcela a keď už, tak veľmi stroho. Keď sa jej na to zvedaví fanúšikovia na Instagrame pýtali, odpovede boli vždy iba dvoj- či trojslovné. „Sme rodičia a máme úžasného syna,” reagovala stručne.

Šatník Barbory Balúchovej je plný luxusných kúskov! Zdroj: instagram @barborabaluchovaofficial

Teraz však spravila výnimku a nám otvorene porozprávala, ako to medzi nimi naozaj funguje. „Nemám problém o Borisovi hovoriť. No mám svoje mantinely. Tým, že aj Boris má toho veľa, nielen pred politikou, ale aj teraz, je to náročné a je toho viacnásobne viac,” opísala Barbora ich vzťah. Pozná sa však jej syn aj s jeho ďalšími desiatimi deťmi? „Niektoré deti Alexander pozná, no nie všetky,” priznala s tým, že vie aj o tom, že s niektorými mamičkami chodí po dovolenkách. „Ani ja by som nemala problém ísť s ním spoločne na dovolenku. S Borisom vychádzame veľmi dobre a na kamarátskej úrovni. Nie sme partneri, no na tom sa nič nezmení. Rozhodne nie som žiadna hysterka. Som zástankyňa toho, že tam nejde o nás, ale o syna. Dieťa je vždy prvoradé,” pokračovala blondínka, ktorá sa vyjadrila aj k jeho ostatným románikom, z ktorých vzišlo desať detí.

„Snažím sa s tými ženami, ktoré poznám, mať normálny vzťah. Niektoré poznám, niektoré nie. Je to v takej neutrálnej rovine. No nie sme kamarátky na kávičku, každá máme to svoje,” dodala.

Prečítajte si tiež: