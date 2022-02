Barbora pre synčeka vymýšľa neustále zaujímavý program. Okrem toho, že chodí do škôlky, vo voľnom čase radi spoločne chodievajú do prírody. Tentoraz si to namierili na zasnežené kopce. Malému Alexandrovi to podľa Barboriných fotiek, ktorými sa pochválila na sociálnej sieti, ide na lyžiach veľmi dobre. Okrem malého syna však ukázala aj spoločnú fotku s bratom. „Konečne s mojím bračekom,” napísala vysmiata speváčka k fotke, na ktorej vedľa jej brata sedí aj malé dievčatko, pravdepodobne jeho dcérka.

Balúchovej sa v ostatnej dobe podarilo schudnúť. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXjHP9xooGx/

Prečítajte si aj: