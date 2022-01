Michal Papánek je divákom známy zo šou Svadba na prvý pohľad. V relácii hľadal lásku, to sa mu však nepodarilo. Najnovšie sa po jeho boku objavila jedna z „Kollárových mamičiek“. Dokonca spolu skončili v posteli!

Skúsení odborníci vybrali Michalovi v svadobnej šou za nevestu Vieru. Aj keď najskôr to vyzeralo tak, že im to bude klapať, nastal opak. Dvojica spolu strávila luxusnú dovolenku, no nakoniec išli od seba.

Barbora Balúchová Zdroj: Instagram B. B.

Najnovšie sa Michal pochválil na sociálnej sieti spoločnou fotkou s matkou Kollárovho 10. dieťaťa, s Barborou Balúchovou. „Nová známosť. Za mňa perfiš kočka,“ napísal Michal stručne, no výstižne k snímke. A tak sa okamžite naskytli dohady, čo títo dvaja spolu majú. Fanúšikovia dokonca začali riešiť, čo na nich hovorí otecko Balúchovej syna Boris Kollár. Neskôr sa na ich instagramových profiloch objavilo aj spoločné video. „Neobvykle sa vám hlásim z postele. Neuveríte, dokonca s chlapom. Máme náročný týždeň za sebou, že Miško?“ hovorí vo videu Barbora. „Áno, celkom dosť, ale bol pekný a ja som si to užil,“ pokračuje Michal a obaja sa tvária akosi záhadne.

Barbora sa snažila rozviesť debatu, čo si užil, no on to nechcel komentovať, lebo nebolo po 22. hodine. Čo medzi nimi je? “Sme iba kamaráti, spojila nás práca. Päť dní sme točili spolu jednu reláciu. Michal je fajn človek a ja, keďže som prajná, mu prajem, aby stretol nejakú ženu,” prezradila nám s úsmevom Balúchová.

Prečítajte si tiež: