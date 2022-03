S novým týždňom prichádza nová pätica súťažiacich v relácii Bez servítky. Pred dvomi týždňami varila speváčka Barbora Balúchová (34), ktorá je matkou Kollárovho 9. dieťaťa a teraz sa bude pri sporáku vykrúcať Miroslava Fabušová (39). Je vám známa? Áno, to ona pred rokom havarovala v aute s Borisom Kollárom (56).

Vizážistku Miroslavu Fabušovú rozhodne predstavovať netreba. Koncom októbra 2020 sa „preslávila” tým, keď havarovala s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a jeho ochrankármi vo vládnej limuzíne. Vtedy ju politik podľa jej slov zobral iba do lekárne. Obaja na niekoľko týždňov skončili v nemocnici a trvalo dlhý čas, kým sa z toho zdravotne dostali.

Barbora Balúchová účinkovala v relácii Bez servítky. Zdroj: tv joj

Kým Kollár sa venuje politike a aktuálnemu dianiu, Mirka si to zamierila do relácie Bez servítky, v ktorej tento týždeň predvedie svoje kuchárske zručnosti. Bude to už druhá žena z okolia Kollára, ktorá bude bojovať o 1 000 eur a titul zručná kuchárka. Nedávno svoje kvality v kuchyni predviedla Barbora Balúchová, ktorá aj vyhrala. Ktovie, či ju Fabušová tromfne.

