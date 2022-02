Iba pár dní dozadu zverejnila rozídená Monika Bagárová (27) fotku s jej ex Makhmudom Muradovom (32). Okamžite tak vytvorila dohady, že párik sa k sebe vrátil. Najnovšie priznala, ako to medzi nimi je.

Monika Bagárová presne na Vianoce vyšla s pravdou von, keď priznala rozchod so zápasníkom MMA a otcom ich spoločnej dcérky Rumie (1) Makhmudom. Ten však v poslednom období trávil u nich veľa času a dvojica si dokonca nedávno vymieňala srdiečka pod fotkou, ktorú Monika zverejnila. Speváčka následne dala možnosť fanúšikom na sociálnej sieti, aby sa jej pýtali na všetko, čo ich zaujíma. „Vrátili ste sa k sebe s Machom?” znela jedna z otázok a Monika na ňu neváhala reagovať. „Áno,” odpovedala stručne, no výstižne. Bagárová tak verejne priznala, že dvojica sa po rozchode znova dala dokopy. Vzápätí potvrdila, že s Machom, ako ho familiárne volá, v lete oslávia už 4 roky randenia. Tak azda im to tentoraz vydrží.

