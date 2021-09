Manželka českého premiéra Andreja Babiša (65) Monika (46), za slobodna Herodesová, sa objavila na prestížnej akcii Elite Model Look. Ako sa obliekla a s kým prišla?

V roku 2017 sa po 23 ročnom vzťahu rozhodol Andrej Babiš vstúpiť do chomúta s Monikou. O 19 rokov mladšia blondínka vtedy očarila všetkých nádhernými dlhými bielymi šatami so závojom. A rovnako ohúrila aj teraz. Monika bola hosťom na finále Elite Model Look, ktoré sa konalo v pondelok večer na Pražskom hrade. Na sebe mala nádherné dlhé saténové šaty a rovnako hviezdne vyzerala aj jej dcéra Vivien. Vidno, že obe majú módu v malíčku.

Finále modelingovej súťaže "Elite Model Look 2021" na Pražskom hrade. Zdroj: EMIL VAŠKO