Na premiéru bola pozvaná aj sestra Ivety Bartošovej Ivana. Ivetino dvojča sedelo v hornej lóži so synovcom Arturom. Po dlhom čase sa tak všetkým naskytol naozaj dojímavý pohľad na najbližšiu rodinu zosnulej speváčky. Artur s ochotou zapózoval, no na Ivane bolo vidieť, že z toľkej pozornosti je trochu rozhodená. Premiéru si nedal ujsť ani jediný syn Petra Sepéšiho Petr Belhocine. Ten však dlhé roky netušil, kto je jeho otec. Blesku však prezradil aj to, že hoci tvorcovia každý detail v seriáli konzultovali s Arturom a bez jeho dovolenia by ani nič nevyšlo, s ním nikto nič nekonzultoval.

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Zdroj: MARTIN DOMOK

Na rozdiel od Artura však po premietaní minisérie odhalil, čo počas pozerania sa na plátno cítil. „Smial som sa aj plakal, potom som znova plakal, zase sa smial, zase plakal. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že som pochopil mnoho vecí zo svojho života. Dostal som aj odpoveď na to, prečo sa niekedy správam tak, ako sa správam," prezradil Blesku po premiére.

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Na snímke je Sepéšiho jediný syn Petr. Zdroj: MARTIN DOMOK

Artur Štaidl sa rozhodol o minisérii prehovoriť až teraz. A celkovo sa na adresu milovanej mamy vyjadril prvýkrát od jej tragickej nehody, ktorá sa stala pred ôsmimi rokmi. Speváčka sa vtedy dobrovoľne rozhodla odísť zo sveta strašným spôsobom. Kráčala oproti idúcemu vlaku a keď už bol blízko, ľahla si na koľaj. ,,Ja som úprimne veľa vecí z tej doby vytesnil, pretože to bol ťažký emocionálny zážitok, keď mama umrela," zveril sa dnes už 25-ročný mladík českej Nove. V čase, keď sa Iveta rozviedla s Jiřím Pomejem (†54), dala sa dokopy s Talianom Domenicom Martuccim (45). Po čase sa ale rozišli a s ňou to začalo ísť doslova z kopca. Psychicky sa zrútila a skončila v nemocnici. Pražský odbor sociálnych vecí a zdravotníctva vtedy rozhodol o odobratí dieťaťa a Artur putoval k otcovi Ladislavovi Štaidlovi (†75).

Artur Štaidl s otcom Ladislavom Štaidlom Zdroj: Profimedia.sk

Artur na ňu však napriek všetkému spomína ako na milujúcu mamu. ,,Mám na ňu skôr iba tie dobré spomienky, keď sme spolu trávili čas, keď sme chodili von so psom a podobné záležitosti," dodal Artur, ktorý bol z minisérie nadšený. ,,Bolo to krásne, smekám pred celým tímom klobúk."