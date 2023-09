Leto pomaly ale isto končí a horúce slnečné lúče čo nevidieť vystrieda jesenný vánok. To posledné z leta sa snažia vyžmýkať aj naše známe hviezdy, ktoré odhodili všetky zábrany a pochválili sa odvážnymi fotkami. A medzi ne patrí aj herečka z Druhej šance Sarah Arató (29).

To, že Slovenky patria medzi najkrajšie ženy svete, nie je žiadna novinka. Potvrdzujú to aj naše krásne a talentované herečky či speváčky, ktoré sa počas posledných letných dní rozhodli ešte užiť si slnko a neváhali sa vyfotiť. Napríklad taká Dara Rolins, ktorá si prázdninové obdobie užívala na niekoľkých dovolenkách, sa na posledných záberoch nahodila do mini. Spod krátkej sukničky jej vykúkalo vyšportované pozadie, čím celkom určite potešila zrak nejedného jej fanúšika.

Dara zvolila odvážny letný outfit. Zdroj: Instagram @dararolins_vermi

Herečka Sarah Arató, ktorá momentálne hviezdi v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, nemá vo zvyku zverejňovať fotky zo svojho súkromia. Prednedávnom však spravila výnimku a ukázala svojho nového partnera. A teraz prekvapila fotkou hore bez, ktorá fanúšikom vyrazila dych.

Sarah dovolenkuje v Chorvátsku s novým frajerom. Zdroj: Instagram/saraharato

K odvážnemu kroku sa odhodlala aj divadelná herečka Mirka Partlová. Počas výletu v Košiciach nafotila na hotelovej izbe sériu fotiek, kde svoj dekolt zakrýva bielou perinou. O tom, či je na fotkách celkom nahá, polemizovali jej fanúšikovia v komentároch pod fotkou. Či naozaj bola nahá, vie jedine iba ona sama.

Prekrásna Mirka Partlová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CwSb2P8rdq-/?img_index=1

FOTKY SARAH ARATÓ HORE BEZ SI POZRITE TU >>