Na Farme si patril medzi horúcich kandidátov na výhru. Neľutuješ, že tvoja púť v hre sa skončila tým, že ťa seklo?

- Nedovolili mi vrátiť sa. Zdravotníci ma prišli len pozrieť, nechali to tak, že ako sa to bude vyvíjať. Potom prišli opäť a zobrali ma preč, že ma musia vyšetriť. Povedali mi, že môžem mať aj niečo s obličkou, že málo pijem. Bol som však po dvoch dňoch v poriadku. Mrzí ma to, že som v hre skončil týmto spôsobom. Neužil som si ani duely, na ktoré som sa tešil. Niektorí boli v dueli trikrát, štyrikrát a ja, čo som tam fakt chcel ísť, som bol v aréne iba raz.

Teraz svoj odchod ľutuješ, no skoro neustále si vyhlasoval, že chceš ísť domov.

- Ten posledný týždeň, čo som odišiel, to bolo už oveľa lepšie. Vyrovnali sa vzťahy, farmári boli ku mne oveľa lepší a fakt som tam mal každého rád. Vtedy som už nemal s nikým žiadny spor. Keď som to dokola opakoval, vtedy to bolo ťažké na psychiku. Potreboval som byť niekedy aj sám a niekedy mi to tam už poriadne liezlo na nervy. Potom som dostal skrat.

Prečo si sa prihlásil do Farmy?

- Na peniaze som nikdy nemyslel, to nebol zámer. Ale určite by to potešilo každého. Ale naozaj tam možno boli dokopy traja, čo riešili výhru. Ja som tam išiel, aby som si to skúsil a videl, aké to je. Trošku byť v telke, môže to pomôcť biznisu a to bolo celé.

Hovorí sa, že Farma je drsná. Čo bolo pre teba to najhoršie?

- Čo sa týka stravy, pre mňa to bolo zlé. Som zvyknutý na iné množstvá a áno, bol som nútený jesť trávu, šrot pre prasatá a dokonca aj surové ryby a chcel som zjesť aj skapatú sliepku. Ale bola úplne vychudnutá. Netušil som naozaj, že hladovanie bude také extrémne. Mne neprekáža chlad ani bolesť, ani sa sprchovať vonku v zime, ale toto bol brutál. A k tomu tie komáre...

