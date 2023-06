V novinke hráte dobrú Vedmu. Aké to bolo natáčať fantasy žáner? Máte k tomu vzťah?

Milujem takéto postavy, pretože ja som úplne totálny fanúšik Harryho Pottera aj s mojou dcérou. Keď som sa dozvedela od producentky Adriany Kronerovej, že som si mohla zahrať bytosť, ktorá vlastne neexistuje a ktorou by sa mi nikdy v živote nepodarilo byť, lebo my herci vlastne môžeme byť lekármi, právnikmi, ale fantasy bytosť, tak to sa často nestáva. Bola som z toho vytešená, ako malé „decko“. Tak dúfam, že sa nám to podarilo.

Slovenskí diváci ju spoznali v pikantnej dráme Milenky, ktorú má rovnako ako Vedmu, na svedomí Jakub Kroner a Adriana Kronerová. Zdroj: tv markíza

Potešilo vás, že ste sa na natáčaní opäť stretli s vašou kolegyňou a kamarátkou Gabikou Marcinkovou?

Ja Gabiku milujem, hrali sme spolu v Milenkách aj vo filme Šťastný nový rok a pracovať s ňou je proste nádhera. A keď sa tie babské bandy dajú dokopy, tak potom vidíte, čo z toho je.

S Gabikou Marcinkovou sú nielen kolegyne, ale aj skvelé kamarátky. Zdroj: EMIL VAŠKO

Aké boli vaše herecké začiatky? Odišli ste do Talianska na vlastnú päsť..

Bol to taký začiatok, ktorý si myslím, že veľa mladých ľudí malo. Keď sme odišli do zahraničia, ja som pracovala ako čašníčka, babysitterka, proste všetko. Učila som sa jazyk a potom sa to stalo úplne náhodou. Bola som s mojou kamarátkou na kastingu, na kamerovkách a oni zobrali nakoniec mňa. Ja som tam vlastne ani vôbec nemala byť, je to taký vtipný príbeh, ale je to reálne.

Taliansko ste si vybrali zámerne alebo aj to bola náhoda?

Áno, to bola dosť náhoda, ale mala som tam aj priateľov, ktorí tam už žili a študovali, tak som vlastne išla za nimi. Ale ja si myslím, že v živote náhody ne- existujú a je to všetko nakreslené.