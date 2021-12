Exmarkizáčka Martina Šimkovičová (50) už niekoľko rokov žije v Rakúsku. Odkedy odišla z politiky, začala sa venovať psychoterapii a maľovala obrazy. Neskôr sa zamestnala v televízii TV Slovan. Denne tak dochádza z Kittsee do Bratislavy, no keďže je stále nezaočkovaná, už čoskoro môže mať veľké problémy.

Šimkovičová spolu s majiteľom Petrom Kotlárom moderuje v TV SLOVAN spravodajsko-informačný blok. Atmosféra je však úplne iná ako v ostatných televíziách. Môžu povedať kadečo, bez cenzúry a niekedy si teda rozhodne nedávajú servítku pred ústa. Kritizujú nosenie rúšok či očkovanie.

Pred pár mesiacmi Martina vôbec nešetrila ani prezidentku Zuzanu Čaputovú v súvislosti s pandémiou. Kopla si aj do hygienika Mikasa či do Krčméryho. „Chápeme, pán Mikas, že vy sa nechcete hýbať, a chápem aj vás, pán Krčméry, že si potrebujete dať na tvár respirátor, ale dajte pokoj našim deťom,“ zahlásila rozhorčene.

Martina Šimkovičová a Peter Kotlárv televízii Slovan. Zdroj: youtube.com

V Rakúsku, kde moderátorka žije, platí od 22. novembra prísny celoštátny lockdown. Ľudia môžu opúšťať domov len v nutných prípadoch, zatvorili sa reštaurácie, väčšina obchodov a tiež hranice pre turistov. Od februára budúceho roka má v krajine dokonca začať platiť povinné očkovanie. Tieto dni už prebiehajú prípravy na jeho zavedenie do praxe. Rakúsky minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein v utorok potvrdil, že návrh príslušného zákona predloží 6. decembra a do platnosti má vstúpiť na začiatku februára.

Povinnosť očkovania sa má vzťahovať na všetky osoby s bydliskom v Rakúsku. Výnimky by mali platiť u osôb, ktoré by mohlo očkovanie ohroziť na zdraví alebo na živote, a čiastočne aj u tehotných žien. Antivaxeri tak budú mať smolu. Budú potrestaní pokutami. Podľa denníka Der Standard má jednorazová pokuta dosahovať výšku 3 600 eur a môžu ju uložiť až dvakrát, takže celkový peňažný trest by dosiahol až 7 200 eur. Pokuta má pritom hroziť po dvoch odmietnutých úradných predvolaniach na očkovanie. Bude teda Šimkovičová, ktorá stále nie je zaočkovaná, cvakať pokutu alebo ju nedajbože situácia prinúti odsťahovať sa z rakúskeho Kittsee?

