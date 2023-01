Anketa SOWA každoročne oceňuje najvplyvnejšie osobnosti sociálnych sietí, ktoré sa svojim obsahom správajú zodpovedne a prinášajú kvalitný obsah svojim sledovateľom. „Sme vo finálnej fáze dolaďovania partnerstiev k štvrtému ročníku,“ povedal organizátor a držiteľ licencie Štefan Šperka. Štvrtý ročník sa bude niesť v znamení množstva zmien. „Okrem nového mediálneho partnera, ktorým sa stala televízia JOJ, prinesiem nové kategórie, kampaň doplníme o rádio spoty a aj počas galavečera sa diváci budú môcť tešiť na množstvo noviniek a prekvapení,“ doplňuje Šperka.

Anketa SOWA Zdroj: SOWA

Jedným z partnerov projektu sa stáva aj spoločnosť COSTA CRUISES, ktorá do ankety venuje aj hlavnú cenu, ktorou bude zážitková plavba na jednej z najmodernejších lodí sveta pre jedného z hlasujúcich fanúšikov. „V dnešnej dobe sme všetci tvorcami a zároveň kon-zumentmi obsahu. Každý deň si to uvedomujeme viac a viac a aj to nám pomáha pri rozhodovaní. Práve preto sme sa rozhodli zapojiť do ankety SOWA, ktorá oceňuje osobnosti sociálnych sietí nielen za ich tvorbu, ale aj zodpovednosť s akou k nej pristupujú. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme dopomôcť k lepšiemu obsahu, ktorý formuje každého z nás,“ uviedol Matúš Tomášik, Business deve-lopment manager Costa Cruise.