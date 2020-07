Žili život, aký si vysnívali, a ich piesne ľudia milovali. Rozprávka sa však skončila, keď sa kapela v roku 2000 rozpadla. Najmladší Angelo z rodiny Kelly Family prezradil, čo stálo za ukončením ich slávnej rodinnej jazdy. „Veľmi dlho sme sa snažili uspieť a potom sa to odrazu stalo. Z pouličného hrania sme sa vyšvihli do obrovských hál a žili sme život, o akom sme snívali. Začiatok bol ohromujúci. Jeden deň sme stretli Pavarottiho, druhý Erica Claptona a tretí deň sme leteli na opačný koniec sveta spievať pre 50-tisíc ľudí, ktorí prišli iba kvôli nám. Bolo to šialené. Prvé roky sme si užívali každý nový deň a s radosťou prijímali všetky nové príležitosti. Neskôr sme si však na záujem a popularitu zvykli natoľko, že sa nám prejedla a prestali sme si to vážiť. Každý si šiel svojou cestou. Dospeli sme, uvedomili si mnoho vecí, založili si vlastné rodiny,“ zveril sa Angelo Kelly, ktorý má dnes už svoju vlastnú obrovskú rodinku.

S manželkou Kirou vychovávajú päť detí. Najstarší Gabriel má už 19 rokov. Spoločnosť mu doma robí 18-ročná Helen, štrnásťročná Emma, desaťročný Joseph a 5-ročný William a spoločne vystupujú ako rodinná kapela. A hoci sa Angelo rokmi zmenil na nepoznanie, pribral a po rozkošnom anjelikovi z mladosti už nič neostalo, jeho deti vyzerajú ako vystrihnuté z katalógu. Hlavne čo sa týka Gabriela. Ten by sa pokojne mohol živiť modelingom.

ANGELO A JEHO RODINA V GALÉRII