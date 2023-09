Ani aktuálni farmári nezvládajú starostlivosť o zvieratá, čo si odnesie Malina. „Máme problém s dojením, Malinka kope a má riedku stolicu. Nevieme ju vydojiť, Adama kopla do ruky,” posťažuje sa Bagarovi farmár týždňa Denis. „A prečo ju máte takú o*ratú,” vytkne im Martin. "Čistíme jej to tam každý deň a takto sa dnes zobudila. Neviem, čím to je, či tou stolicou alebo či zjedla niečo zlé,” ohradí sa Denis. „No tak na paši nič zlé nezjedla. Chyťte kravu do boxu a ideme na to,” vyzve ich Martin, no aj s jej chytením bude problém. Sťažovať sa budú na blato v jej boxe, za ktoré si však môžu sami. Box nepostavili podľa pokynov, nedokončili podlahu a jedna z kráv tak spáva na dolnej podlahe v blate. „Takéto veci si musíte riešiť sami a nie mňa vyvolávať,“ pokarhá ich Martin.

Farmári si zavolajú na pomoc hospodára Martina. Zdroj: tv markíza

Emu s Azrou bude trápiť niečo celkom iné – ich žalúdok. „Už budú hotové raňajky? Nech sa môžem ísť najesť a povenovať mejkapu," posúri Azra v ich príprave Emu. Kým sa budú snažiť podojiť chorú kravu, dievčatá si pôjdu svoje. „Čo ste mimo alebo čo vám je? Raňajky! “okríkne farmárov Azra. „Chcem jesť, bože, kde sú? Musím to umyť a variť obed,“ vyštekne Ema. „Čo nevidíš, že tu je traktor, mám povedať Martinovi, počkaj s kravou, nech skape, ideme sa najesť?” nahnevá sa Denis s tým, že sa všetko netočí iba okolo nej. Ako to celé dopadne, uvidíte v nedeľu o 20.30 hod. na Markíze.