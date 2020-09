Aneta začala s rakovinou bojovať začiatkom mája. Odvtedy pravidelne fanúšikov informuje o svojom zdravotnom stave, zverejňuje fotky, čo robí, a ako ďaleko je s liečbou. Dokonca pridala aj fotky, ako jej manžel oholil hlavu, či ako jej v nemocnici kvapká chemoterapia. V júli prišlo ale veľké prekvapenie. Usmiata Parišková sa po boku Jána Mečiara opäť objavila v Novinách na JOJ-ke. A aj keď si vtedy viacerí povedali, že zbytočne riskuje, ona na to mala vlastné vysvetlenie.

Aneta Parišková Zdroj: Instagram

„Pracovať mám v pláne len pár dní, pretože môj život je momentálne riadený bielymi krvinkami a pokynmi lekárov. Avšak sú dni, kedy mám biele krvinky v poriadku a aj imunitu v norme, a teda môžem ísť medzi ľudí,“prezradila vtedy na webe noviny.sk. Následne sa na dlhší čas odmlčala. Prostredníctvom sociálnej siete však začiatkom septembra zverejnila dobré správy. ,,Intenzívna chemoterapia sa pre mňa skončila, aj jej vedľajšie účinky sa podarilo zvládnuť. Čo bude ďalej, uvidíme... Zatiaľ sa budem snažiť len NORMÁLNE ŽIŤ,“ napísala k fotke. No a v pondelok opäť zasadla do kresla správ. „Nevedel som, že budeme moderovať spolu. Robí sa nám spolu výborne. Kedy bude Anetka opäť robiť, neviem, záleží od jej zdravotného stavu,“ povedal nám v utorok, po ich vysielaní Mečiar. Pár dní na to, vo štvrtok, však už Anetka opäť sedela pred kamerami. Tentoraz po boku Ľuboša Sarnovského. Nedalo sa však nevšimnúť si, že Aneta bola v tvári akoby iná, zmenená. Kým niektorí pacienti, ktorí bojujú s vážnymi ochoreniami, radikálne schudnú, Parišková má plnšie líčka a vôbec nevyzerá, že by ju trápila zákerná rakovina.

Aneta Parišková s lekárom Viliamom Dobiášom počas Valentínskej kvapky krvi Zdroj: instagram

„Koncom septembra ma čaká päť CT vyšetrení a začiatkom októbra sa dozviem, ako som na tom,“prezradila Aneta v JOJ-kárskom TopStare. Ako sa po liečbe cíti? „Chemoterapie prinašajú veľa vedľajších účinkov, takže sa s nimi snažím nejako popasovať. Z toho najhoršieho som už vonku, to znamená rapídny pokles bielych a červených krviniek,“ pokračovala bojovníčka, ktorá sa každý deň snaží žiť naplno. „Snažím sa naozaj žiť tak, ako keby ten zajtrajší alebo dnešný deň bol posledný, ktorý žijem, takže s úsmevom, s radosťou. Myslím si, že každý z nás by mal deň, ktorý dostal od Boha, prežívať naplno s radosťou a láskou, pretože nikdy nevieme, kedy sa ten náš život skončí. A to nemusíte byť onkologickí pacienti,“dodala.

Prečítajte si tiež: