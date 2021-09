Anete Pariškovej (48) lekári minulý rok diagnostikovali zákernú rakovinu. Non–Hodgkinov lymfóm. Okamžite sa vrhla na náročnú liečbu, absolvovala chemoterapie a stav sa jej začal pomaly zlepšovať. A to až natoľko, že s rodinkou začala žiť na striedačku v Amerike a na Slovensku. Ako to však naozaj všetko zvláda?

Hneď, ako sa Aneta dozvedela, že je vážne chorá, nenechala si to iba pre seba. „Keď som to oznámila cez sociálnu sieť, niektorí hejteri mali poznámky, že sa potrebujem pretŕčať. Keď niekto nechce, nemusí pozerať, čo uverejňuje a potom hejtovať, ignorujem to. Som však rada, keď môžem pomôcť informáciami ďalším. Budem rada, keď budem môcť pomôcť aj iným,” povedala v rádiu Jemné.

Aneta Parišková s kolegom. Zdroj: Instagram A.P.

„Prvá reakcia pri zistení choroby je asi to, že sa človek rozplače. Povie si sám pre seba, prečo ja? Ja som sa veľmi rýchlo otriasla. Mám tri deti, o ktoré sa musím postarať, nepoložiť sa. Potom som si uvedomila, že rozdiel od ľudí, ktorí náhle dostanú infarkt alebo mozgovú príhodu, alebo ich zrazí auto alebo niečo iné, ešte stále mám šancu, je tu šanca, že sa ráno zobudím a dožijem sa ďalšieho dňa či roka. Naučila som sa s tým fungovať a povedala som si, že spravím všetko pre to aby som sa vyliečila,” pokračovala Parišková, ktorá si v apríli tohto roku spolu s manželom Miroslavom kúpili dom na Floride. Do slnečnej krajiny sa na určitý čas presťahovala aj so svojimi synmi. A aj keď sa hovorilo, že definitívne odchádza za veľkú mláku, nie je to tak.

„Stále hovorím, že mne je na Slovensku veľmi dobre, Slovensko milujem. Je to moja domovina. Neviem si predstaviť, že odídem, mám tu rodinu a priateľov. V Amerike máme dcéry, teda Mirkove, mám tam priateľov, zázemie. Chlapcov učíme, aby vedeli fungovať aj tu, aj tam. Skúsili sme experiment, ako sa tam v škole chytia. Aktuálne chodia do školy na Slovensku a veľa závisí aj od môjho zdravotného stavu. Pri tejto diagnóze, čo mám, jeden nikdy nevie, kedy sa čo zhorší alebo to ostane, ako to je. Závisí od viacerých faktorov. Mirko má skvelú prácu a ja som rada, že sa mu v nej darí. Keďže je IT-čkár, môže ju robiť aj na Slovensku, ale potrebuje ju robiť aj v Amerike. Snažíme sa to nejako spojiť. Dnešný svet je taký malý, že odbiehať na Floridu je nič. Keď si predstavím, že do Košíc som chodila pravidelne a nebol problém stráviť 5 – 6 hodín vo vlaku alebo v aute, tak stráviť pár hodín v lietadle nepovažujem, keďže som takýto kočovný človek, za nejaký veľký problém,” dodala.

