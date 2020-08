Hviezda Susedov Andy Kraus (53) je dobrým príkladom toho, že aj keď niekomu po mnohých rokoch skrachuje manželstvo, ešte stále môže nájsť novú ženu svojho života. A jemu sa to podarilo. V roku 2017 sa dal dokopy so sympatickou blondínkou Jankou a minulý rok sa im narodila krásna dcérka. A už v nedeľu si povedia svoje áno!

Andy Kraus tvoril dlhé roky s manželkou Danielou a ich dvomi deťmi ideálnu rodinku, ktorá si nažívala v harmónii vo vile v rakúskom Prellerkirchene. No potom prišiel zlom. V októbri 2016 prasklo, že scenárista si začal románik s herečkou Natáliou Puklušovou (36). A veci nabrali rýchly spád. Odsťahoval sa od rodiny do bytu v Bratislave, s manželkou začali riešiť rozvod a hoci to s mladou kolegyňou po chvíli ukončil, 17-ročné manželstvo sa mu už zachrániť nepodarilo. Ako sa však hovorí, po každej búrke vždy vyjde slnko a to bol aj prípad Krausa. Po divokom období napokon našiel šťastie po boku blondínky Janky (34).

Andy Kraus planuje druhú svadbu. Zdroj: archív NMH

Páriku sa na jeseň 2019 narodila dcéra Adelka a Andy si tak opäť plní povinnosti okolo bábätka. A od nedele sa z neho opäť stane ženatý muž! Zaľúbenci si konečne povedia svoje áno. Ich svadba bude skutočne ako z romantického seriálu. A to doslova! „Keďže Andy je rozvedený, svadbu v kostole mať nemohli. Obrad sa tak bude konať už túto nedeľu v Zichyho paláci a potom sa svadobčania presunú do Mierova, do oblasti, kde sa točil slávny seriál Búrlivé víno. A svadba bude priamo v kaštieli, kde žila rodinka Roznerovcov,“ povedal nám náš dobre informovaný zdroj.

V tomto kaštieli sa natáčalo aj obľúbené Búrlivé víno. Zdroj: archív

Ide o neskorobarokový kaštieľ z 18. storočia v obci Mierovo, ktorý v skutočnosti slúži ako penzión a reštaurácia. Ako spievala Nela Pocisková v úvodnej skladbe: „Chcem šťastie nájsť, tak kde mám ísť...“Andy sa rozhodol, že svoje šťastie spečatí v Mierove.

