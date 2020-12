Obaja herci sa na divadelných doskách či pred televíznou kamerou stretli niekoľkokrát. Napriek tomu, že si roky rozumeli, ich priateľstvo sa dávnejšie skončilo. Čo bolo dôvodom? „My sme mali svojho času veľmi kamarátsky vzťah. No časom sa sublimoval. Je to veľká smola. Nechcem to celé komentovať. Bol odo mňa mladší. Keď som bol poradca ministra kultúry, tak som ho spravil šéfom činohry na Novej scéne. A keď som odchádzal, tak on si myslel, že bude riaditeľom divadla, no ja som na štatutára do konkurzu vymenoval moju dcéru Wandu. A tým sa náš vzťah kompletne rozpadol,” povedal nám otvorene Hryc, ktorý momentálne bojuje s leukémiou.

Štefan Kožka pred pár dňami zomrel. Zdroj: Emil Vasko

„On sa voči mne začal prejavovať veľmi negatívne a aj k mojej rodine. Aj to bol dôvod, prečo naše kamarátstvo sublimovalo do luftu. Prestali sme sa stýkať. Samozrejme, potom do toho prišli tie jeho osobné veci. Jeho život so Zuzanou Skopálovou ani nebudem komentovať. Je mi to však, samozrejme, ľúto, že zomrel. Ľutujem každého jedného ľudského života. Bol to dobrý herec a tom niet pochýb. Bol šikovný, no ako viete, alkohol je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán,” dodal Hryc.

Prečítajte si tiež: