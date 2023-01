Ako vnímate to, že nedávno definitívne nastal koniec vašej relácie 5 proti 5?

– 14 rokov je pre reláciu ako 200 rokov pre človeka. Prežili sme naozaj krásny život. Šťastný a spokojný. A či mi je to ľúto? Je to presne taká ľútosť, ako keď zomrie 200-ročný človek. Dožilo sa to veľmi dobrého veku, naplnilo to všetky predsavzatia, dvakrát ma to vystrelilo, dostal som sošku OTO. Malo to krásny život. Nemyslím si, že to je definitívne, tento program je taký silný a skvelý, že sa určite ešte vráti na obrazovky v slovenských médiách. A či to bude o rok, o dva, o štyri, uvidíme… Napríklad relácia Milionár sa kedysi vracala trikrát. 5 proti 5 tiež bude mať takýto comeback. Verím tomu. A či to bude so mnou, alebo bezo mňa, to ukážu čas a osud.

Premiéra filmu "Superžena" v Bratislave. Na snímke Andrej Bičan s priateľkou Michaelou. Zdroj: EMIL VAŠKO

Takže Andrej Bičan ešte definitívne nekončí….

– Nemyslím si, že končí Andrej Bičan, to je ďalšia vec. Projekty sú, pripravujú sa, len teraz je taký čas, keď si človek chce troška oddýchnuť a zrekapitulovať si veci, ktoré boli, a dobre sa pripraviť na projekty, ktoré prídu.

Čo vás teda teraz čaká? Budete len oddychovať?

– Áno, budem oddychovať. Ono sa to nezdá, ale ja už od mája nevyrábam, ale stále idú reprízy 5 proti 5, čiže tá mediálna tvár ešte funguje nejakým spôsobom. Musí sa najprv skončiť 5 proti 5, čo sa skončí v decembri. Potom musí vychladnúť tá tvár, musí sa to skončiť. Ja som bol v takej vysokej frekvencii na obrazovkách, že tu ani nejde o to,v akom ďalšom projekte budem. Oddych si zaslúži odo mňa aj ten divák. To, že relácia sa skončí, si divák uvedomí až v momente, keď už naozaj nebudú na obrazovkách ani reprízy.

Máte vo vyhliadke nejaký nový projekt v blízkej budúcnosti?

– Zatiaľ nie. Ale vzhľadom na to, čo ten Andrej Bičan vyrába na obrazovke a koľko toho dokáže vyrobiť – lebo my sme vyrábali 6 dielov za deň, trikrát do týždňa – toto je devíza, ktorú si uvedomujú aj tvorcovia programov. Myslím si, že ponuky na moderovania budú prichádzať pozvoľna, možno budúcu jar. Ono to tak skrátka je, že keď ste hráč, ktorý dáva góly, tak vás bude chcieť draftovať jeden z tímov. Tak uvidíme, kto príde.

Moderátor v obľúbenej relácii 5 proti 5. Po 14 s ňou skončil. Zdroj: archív

Aký je to pocit, keď máte zrazu voľno? Čomu sa venujete?

– Robím to isté, čo robili Michal Jackson a George Michael, keď neboli práve na turné (smiech). Čo robí Brad Pitt, keď nenatáča? Tak všetko to robím aj ja. Nestratím sa vo svojom pracovnom poli. Po večeroch si vysielam vo svojom malom súkromnom vysielacom štúdiu. Mám také amatérske štúdio a vysielanie a celkom sa tým bavíme.

Určite máte teraz viac času na rodinu, deti, snúbenicu...

– Určite áno. Máme aj malého psíka. Všetko má svoj čas, všetko príde. Pripravujem aj nejaké televízne projekty, kde nefigurujem ako moderátor, ale dramaturg, producent. Zháňam peniaze na novú Maxihru, tak uvidíme, či sa mi to podarí. Mám pripravený projekt do divadelných sál a do kultúrnych domov, takže keď si oddýchnem a budem cítiť, že teraz je ten správny čas, začnem skúšať divadelné predstavenie.

Tou Maxihrou myslíte to, čo ste kedysi robili?

– Áno, ale je to iný formát, ktorý má priniesť deti naspäť do televízie, je to kombinácia hry na telefóne, kde si výsledok toho, ako uspeli v rámci pretekov, a potom to, či vyhrali, budú môcť pozrieť v televízii.

Divadlo – to chystáte niečo vlastné?

– Áno, mám výborný nápad, tak sa s ním chcem vyhrať. Treba mať vlastný projekt, je to „one man show“ so všetkými celebritami na Slovensku, takže sa na to veľmi teším.

