Andrea natočila krátke video, v ktorom odprezentovala svoje tri obľúbené jarné outfity. No nebola by to ona, keby nezačala zostra. Verešová sa najprv objavila v župane, ktorý zo seba okamžite zhodila a pred objektívom ostala stáť iba v erotickej priesvitnej bielizni. A všetci, ktorí to sledovali, mali čo robiť, aby im nevypadli oči.

Andrea Verešová Zdroj: Instagram andreaveresovaofficial

Dráždivá bielizeň totiž jej intímne partie absolútne nezakryla, ale naopak, jej sledovatelia si Andreu mohli obzrieť tak, ako ju vidí iba manžel v spálni. No a niektoré pohoršené komentáre na seba nedali dlho čakať. Viacero ľudí Andrei napísalo, že toto video môžu vidieť aj deti a rozhodne nie je vhodné vešať takýto obsah na sociálnu sieť. „No neviem, ale toto mi už pripadá cez čiar(k)u,“ odkázali jej sledovatelia. „Naozaj musíme všetci vidieť vaše bradavky a čiarku?“ napísal Petr. „Syn a dcéra musia byť hrdí, že sa mama predvádza takmer nahá,“ vyčítala jej Niki. A toto už Verešovú nenechalo chladnou. „Som modelka a od víťazstva v Elite Model Look som si zvykla nielen predvádzať a fotiť v plavkách a v bielizni, ale dokonca aj nahá. Naučila som sa byť profesionálna a nehanbiť sa za svoje telo, a pokiaľ ide o vkusné, decentné a umelecké snímky, tak ich rada fotím a prezentujem. Zaujímavé, že keď natáča herečka nahá, tak vás to neirituje? Úbohé pokrytectvo,“ odpovedala jej Andrea.

Andrea Verešová rada dráždi. Zdroj: Instagram Andrea Verešová

Následne sa jej verejne zastal známy český milionár. „Pristane ti to! Podarený príspevok. Nechápem, že sa vždy nájde nejaká ‚dobros*rka‘ oháňajúca sa mravným ohrozením detí! Len tak ďalej,“ odkázal jej Richard Chlad, ktorý tvorí pár s krásnou Annou-Mariou Kánskou, dcérou Veroniky Kánskej, ktorú preslávila rola Blaženy v komédii Slunce, seno. „Ten pásik je najkrajší,“ komentoval jej video ohromený fanúšik a podobných nadržaných komentárov pribúdalo. „Oholil by som tú čiarku,“ napísal jej „Happy daddy“.