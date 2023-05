Českými médiami nedávno preletelo, že vaša dcéra, profesionálna športovkyňa Vanessa, má vraj ambície odsťahovať sa do zahraničia. Ako to vnímate?

– Tak ona je už, bohužiaľ, viac v zahraničí ako doma, lebo ako vrcholová športovkyňa má veľa pretekov po svete. V zime vyhrala európsku olympiádu. Potom bola prvá na Svetovom pohári, už jazdí za ženy, aj keď má len 15 rokov, lebo u nás nie je veľa konkurencie a nástupkýň v snoubordingu, takže sa jej darí, baví ju to a má skvelé výsledky. Tešíme sa z toho.

Čo máte nové v živote? Viem, že sa okrem iného venujete vlastnej módnej značke, stále ste aktívna v modelingu...

– Áno, mám značku oblečenia aj doplnkov výživy práve preto, lebo deti sú vrcholoví športovci a potrebovali kvalitné výživové doplnky – ako kolagén a rôzne minerály, tak som zadala známym vo švajčiarskej fabrike, aby nám naozaj vyrobili niečo na mieru, čo funguje. Ešte v decembri dokonca moja dcéra so mnou nafotila prvú reklamnú kampaň, lebo to bol jej sen, vyskúšať si to, aké to je byť v modelingu. Tak som jej to splnila. Bola som vtedy veľmi milo prekvapená, lebo to nikdy predtým nerobila, nefotila. Zvládla to naozaj bravúrne a veľmi elegantne, tak možno, že ešte niekedy niečo nafotíme v blízkej budúcnosti, ale ten šport je jej asi bližší.

Na tom spoločnom fotení vám to spolu dobre pristalo. Len ako hovoríte, k modelingu ju to asi neťahá...

– Nemá na to čas. Stále len cestuje po pretekoch. Príde domov, stihnem jej oprať veci, doplniť zásoby, navariť, keď sa konečne môže doma najesť dobrej domácej stravy, a potom zase letí preč.

Onedlho oslávite 43 rokov. Ste známa tým, že sa o seba pravidelne staráte. Stále robíte drepy aj pri varení, čo ste mi raz v minulosti spomínali?

– Musím povedať, že pre zranenie kolena som mala pauzu. A musím dodať, že som to pocítila, pribrala som asi 5 kíl – asi prvýkrát v živote (smiech).

Kde ste, prosím vás, vy stále štíhla, pribrali?

– No áno, je to tak! Bála som sa, že sa nevojdem do plesových šiat Janky Pištejovej (smiech). Ale ona je skvelá kúzelníčka a vždy to vie perfektne doladiť. Vtedy som jej povedala, bolo to vyše mesiaca po Vianociach, že Jani, ja mám teraz viac kíl. To ma prinútilo ísť na bicykel a do bazéna. Nemám rada beh – je pre mňa tabu. A opäť som sa začala venovať mojej obľúbenej joge. Je to príjemný životný štýl aj ucelený systém. A naozaj, ak si človek nájde na to čas, je to benefit, je to na postave vidieť.

To zranenie, čo ste spomínali, ste mali ako dlho, lebo veď kedysi ste mali tiež zranené koleno, preto máte vždy ortézu počas lyžovania.

- Vo februári to bol rok. Opäť som sa zranila, kde som si „vyhodila” koleno – klasicky opäť pri lyžovaní. Mala som ísť na operáciu, ale pomohla mi skvelá fyzioterapeutka. Koleno mi dala dokopy, ale sú tam nenávratné deformácie, asi mám už vyšší vek (smiech). Zrejme ma už neminie operácia. Bolesti však nemám a zatiaľ s tým fungujem. Radšej mám ortézu pri športe a nerada by som zase ostala s opuchnutým vyvráteným kolenom tri mesiace, ale stal sa skoro zázrak. Chodím aj na opätkoch, aj s poškodeným meniskusom a potrhanými väzmi, nejako to teda dávam, ale treba koleno aj posilňovať. Musím pravidelne cvičiť, a to ma núti zostať v kondícii.

Vy ste však dlhodobo známa tým, že pravidelne makáte na sebe...

- Viem, že vo vyššom veku je to už zložité, treba na sebe viac pracovať a udržiavať sa vo forme. Chcem povedať všetkým ženám, nech nezúfajú a občas je dobré možno zlomiť sám seba a prehovoriť sa, lebo to robíme pre seba. Sama to viem, lebo tých 5 kíl bolo ako nič hore! A bolo ťažké zhadzovať ich. Zlenivela som. Ale zase svaly majú nejakú pamäť. Treba disciplínu, vytrvalosť a efekt sa dostaví. Ale ako sa hovorí, ťažko sa to robí, viem. V každom prípade aj žena, ktorá má nejaké kilo navyše, môže byť krásna a okúzľujúca, nie je to len o tom! A treba sa vedieť aj správne obliecť. Oblečenie dokáže správne zakryť nejaké faldíky. A je to celé o tom, cítiť sa dobre a v pohode. To je základ.