Alžbeta Ferencová alebo Zea, ako si hovorí, je nádherná prirodzená žena. V zahraničí by mnohí tipovali, že ide o krásku s indickými alebo pakistanskými koreňmi. Kráska z Prešova sa však hrdo hlási k inému etniku. „Môj exotický look? Čisto ‚Romáci‘. Ľudia si podľa môjho priezviska dokonca často myslia, že som Maďarka, ale nemáme žiadne maďarské korene. Mama s tatinom – obaja sú Rómovia,“ povedala pred pár mesiacmi v Sajfovej relácii na YouTube s názvom Level Lama. Pociťovala v minulosti narážky na to, že je Rómka?

Alžbeta Ferencová bola hosťom v Sajfovej relácii Level Lama. Zdroj: YouTube

„Niekedy mám pocit, že ľudí sklamem, ale teraz už nie. Ale, samozrejme, keď som bola malá, to boli také tie klasické detské narážky. Ja som bola silná a tvárila som sa, že mi to neprekáža, ale áno, deti v škole po mne pokrikovali, že ‚fuj, cigánka‘ alebo sa ma dotkli a že ‚máš tu ho*no!‘ Ale potom sa to všetko upokojilo. Mala som super základnú školu. Dnes sa stretávam skôr s tým, že ľudia chcú vedieť, čo som, a keď im poviem, že som Rómka, ostanú prekvapení, vypleštia oči a že ‚hííí‘! A sú aj také reakcie ľudí, že mi povedia, že to neprekáža (smiech). A ja na to, že ja viem, že to neprekáža (smiech). Ja som to však vždy vedela využiť vo svoj prospech,“ pokračovala v Sajfovej relácii.

Alžbeta Ferencová - rozhovor pre Evropa 2. Zdroj: YouTube

Bety dnes žije s priateľom, českým raperom menom Paulie Garand, v Prahe. Spolu sú už viac ako štyri roky. Ako sa do stovežatej vlastne dostala? „Do Prahy som sa dostala kľukatou cestičkou. Najprv to bola Bratislava asi šesť rokov, potom to bol chvíľu Paríž, chvíľu New York a potom som išla do Prahy. Ja som mala totiž taký sen, že keď skončím strednú, pôjdem tancovať do New Yorku… A išla som. Mala som 18 rokov, nemala som veľa peňazí, to bolo fakt strašné. Do New Yorku som išla na 4 mesiace s troma tisícami eur (smiech). Keby to urobila moja dcéra, tak by som ju asi zabila (smiech). Klamala som rodičom, že tam mám známych, a pritom ja som tam išla len tak naslepo. Vybrala som sa na Broadway, že tam chcem tancovať. Zaplatila som si tam hodiny, aby som sa niekde tanečne posunula. Ale bolo to super. Prišla som na vychytený kurz salsy s výbornou svetovou učiteľkou. Najprv to bolo také, že ježiš, Slovensko, to ani nevieme, kde je, tak skúste, keď ste si to zaplatili. Desať lekcií vtedy stálo nejakých 250 dolárov,“ zverila sa Sajfovi a ten doslova iba „zízal“.

Mauréry a Ferencová ako matka s dcérou Ivetou. Zdroj: TV JOJ

„Bývala som tam u pani Ľuby zo Starej Ľubovne, čo rozprávala po východniarsky aj po 20 rokoch v Amerike (smiech). Dovtedy som bývala po hosteloch a už sa mi míňali peniaze. A potom som normálne pracovala v bare,“ priblížila svoje 4-mesačné pôsobenie v New Yorku. Tanečne sa tam mimoriadne zdokonalila a Slováci ju začali spoznávať ako vynikajúcu tanečnicu. V roku 2010 sa dokonca prihlásila do Miss Universe SR, kde získala titul Miss Tip. No a o šesť roky neskôr prišlo účinkovanie v obnovenej súťaži Koleso šťastia. Na to obdobie však dosť nerada spomína.

Alžbeta Ferencová v roku 2010 v Miss Universe SR. Zdroj: archív

„To moje účinkovanie vôbec nebolo o peniazoch, ja som bola normálne na kastingu, v Markíze ma poznali a Koleso šťastia bola v minulosti veľmi konzervatívna súťaž. Televízia však prišla s novým nápadom, s novým konceptom, ktorý fičí v zahraničí. Chceli, aby to bolo veľmi ‚free‘, aby sa do toho zapojili mladí ľudia, čiže ja som robila len to, čo mi povedali a čo som mala v zmluve a čo mi hovoril režisér. Veľa ľudí nedokázalo pochopiť, že to nebol môj výmysel a ani to, čo sa tam dialo. Počas natáčania som zažívala, že v jednej chvíli som mala hovoriť tie poučky, mala som sledovať ľudí a do toho, keď som hovorila, tak mi americký režisér do odpočúvania v uchu kričal: ‚Viac, viac, úsmev, tancuj, OMG, be happy!‘ A to bol ten americký štýl, o ktorom si mysleli, že zafunguje aj u nás na Slovensku – a nezafungoval. Mňa však mrzelo, že ma Slováci zlynčovali, akoby som niekomu ublížila a urobila niečo strašne zlé. Mňa to dohnalo až do takého štádia, že som zo Slovenska odišla,“ priznala pred rokom v rozhovore pre českú Evropu 2.

Alžbeta Ferencová v súťaži Koleso šťastia v roku 2016. Divákov iritovali jej tančeky. Zdroj: TV Markíza

„Ale človek vopred nikdy nevie, ako to dopadne. Keď som bola v procese príprav, tak to vyzeralo veľmi dobre. Na to, že my s Lukášom Adamcom sme neboli moderátori, myslím si, že Lukáš to zvládol veľmi dobre. Ale človek sa musí pozerať aj vyššie. Je to ako vo filme. Keď sa vám film nepáči, nie je to iba o hercoch, ale aj o zlom scenári, o zlej réžii a v tomto prípade pochybili aj réžia a strih. Nuž, možno ma na to bola škoda… Vtedy sa za mňa postavili aj skúsení moderátori ako Adela Vinczeová, Viktor Vincze, tam vznikla nejaká brutálna vlna hejtu na Facebooku,“ dodala.

Ale ako sa hovorí, človeka posúva vpred aj to zlé, aj to dobré. Bety momentálne účinkuje v seriáli Iveta a svojou spontánnosťou, krásou a talentom očarila aj hviezdneho režiséra Jana Hřebejka. A nielen jeho, ale aj divákov. Novinka Iveta totiž valcuje divácku sledovanosť. ,,Ukrivdená voči mojej krajine už nie som, ale niekedy si na to spomeniem a mrzí ma to, ale všetko sa mení.“

