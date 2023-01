Alžbetu Ferencovú spoznalo celé Slovensko v roku 2010, keď sa prihlásila do súťaže krásy Miss Universe SR, kde získala titul Miss Tip. No už v tom čase pocítila, čo znamená, keď sa okolo nej vytvorí obrovský škandál. O Bety sa začalo písať, že pre účasť v súťaži krásy bola ochotná obísť pravidlá. „Kráska ešte donedávna na sociálnej sieti Facebook uvádzala ako dátum narodenia 16. november 1992. Z toho vyplýva, že má ešte stále len 17 rokov,” riešili média vo februári 2010, tesne pred finále Miss Universe SR, čoho podmienka bola, aby malo každé dievča minimálne 18 rokov. „To bola kauza v roku 2010, že na Facebooku som mala rok narodenia 1992 a keď som išla na Miss, spravila sa z toho obrovská kauza, že nemám 18 rokov a klamem. Pritom to bol preklep, narodila som sa v roku 1991,” vrátila sa k tomuto obdobiu v rozhovore pre Evropu 2.

Alžbeta Ferencová - rozhovor pre Evropa 2. Zdroj: YouTube

O šesť rokov neskôr prišlo účinkovanie v obnovenej súťaži Koleso šťastia. A na to obdobie by chcela rovno navždy zabudnúť. Šou totiž ani zďaleka neslávila také úspechy ako pôvodná verzia z deväťdesiatych rokov. V diskusiách sa diváci neustále sťažovali, že asistentka moderátora Lukáša Adamca Betka je až príliš afektovaná, preháňa to s tančekmi a odkazovali jej, aby ubrala. Nikto však nevedel, čo všetko za tým bolo a aká bola skutočná pravda.

Alžbeta Ferencová v súťaži Koleso šťastia v roku 2016. Robila asistentku moderátorovi Lukášovi Adamcovi. Zdroj: TV Markíza

„To moje účinkovanie vôbec nebolo o peniazoch, bola som normálne na kastingu, v Markíze ma poznali a Koleso šťastia bola v minulosti veľmi konzervatívna súťaž. Televízia však prišla s novým nápadom, novým konceptom, ktorý fičí v zahraničí. Chceli, aby to bolo veľmi ‚free‘, aby sa do toho zapojili mladí ľudia, čiže robila som len to, čo mi povedali a čo som mala v zmluve a čo mi hovoril režisér. Veľa ľudí nedokázalo pochopiť, že to nebol môj výmysel a ani to, čo sa tam dialo. Počas natáčania som zažívala, že v jednej chvíli som mala hovoriť tie poučky, mala som sledovať ľudí a do toho, keď som hovorila, tak mi americký režisér do odpočúvania v uchu kričal: ‚Viac, viac, úsmev, tancuj, OMG, be happy!‘ A to bol ten americký štýl, o ktorom si mysleli, že zafunguje aj u nás na Slovensku – a nezafungoval. Mňa však mrzelo, že ma Slováci zlynčovali, akoby som niekomu ublížila a urobila niečo strašne zlé. Mňa to dohnalo až do takého štádia, že som zo Slovenska odišla,“ priznala pred rokom v rozhovore pre českú Evropu 2.

Alžbeta Ferencová v seriáli Iveta. Zdroj: TV JOJ

„Ale človek vopred nikdy nevie, ako to dopadne. Keď som bola v procese príprav, tak to vyzeralo veľmi dobre. Na to, že my s Lukášom Adamcom sme neboli moderátori, myslím si, že Lukáš to zvládol veľmi dobre. Ale človek sa musí pozerať aj vyššie. Je to ako vo filme. Keď sa vám film nepáči, nie je to iba o hercoch, ale aj o zlom scenári, o zlej réžii a v tomto prípade pochybili aj réžia a strih. Nuž, možno ma na to bola škoda… Vtedy sa za mňa postavili aj skúsení moderátori ako Adela Vinczeová, Viktor Vincze, tam vznikla nejaká brutálna vlna hejtu na Facebooku,“ pokračovala.

Ale ako sa hovorí, človeka vpred posúva aj to zlé, aj to dobré. Bety momentálne účinkuje v seriáli Iveta a svojou spontánnosťou, krásou a talentom očarila aj hviezdneho režiséra Jana Hřebejka. A nielen jeho, ale aj divákov. Novinka Iveta totiž valcuje divácku sledovanosť. „Ukrivdená voči mojej krajine už nie som, ale niekedy si na to spomeniem a mrzí ma to, ale všetko sa mení,” dodala.

