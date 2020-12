Timea začala nekontrolovateľne piť už ako tínedžerka. Ak chcela mladá žena zmeniť život, musela ísť na protialkoholické liečenie na Prednej Hore. Túto možnosť jej ponúkol Rozboril a ona má už úspešne za sebou 3-mesačný pobyt v liečebni. Timea za tie problémové roky poriadne potrápila mamu, ktorá z nej bola už zúfalá.

Timea nadmerne holdovala alkoholu už od strednej školy. Zdroj: TV JOJ

„Mami, chcela by som sa ti ospravedlniť za to všetko, čo si si so mnou počas môjho pitia prežila. Mala si to so mnou ťažké, keďže som mala otca alkoholika a týral nás, dávam ti sľub, že začínam žiť bez alkoholu,” sľúbila pred kamerami mladá dáma, z ktorej sa stala iná žena. Zanedbaný výzor a vypadané zuby nahradila nová vizáž i chrup. A nielen to. JOJ-ka jej našla prácu.

„Mám pre teba jeden návrh, naši priatelia otvárajú v Starej Lesnej hotel a chcú ti dať príležitosť u nich pracovať. Prijímaš to?” opýtal sa jej Vilo. Dojatá Timea prikývla. „Jediné zaváhanie s alkoholom a nebudú to tolerovať,”upozornil ju Rozboril. A jej mama má stále o ňu strach a bojí sa, aby nedopadla ako jej otec. Ten pre alkohol skončil po rozvode ako bezdomovec a následne zomrel. “Obávam sa, aby sa toto nestalo aj s Timeou. Keď uvidím, že nebude zlepšenie, neviem, čo bude,“ dodala Timeina mama.

Prečítajte si tiež: