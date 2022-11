Hoci sa najprv zdalo, že nežné dievča s tenkým hláskom bude na Farme šedou myškou, opak sa stal pravdou. Alex veľmi rýchlo dokázala, čo sa v nej skrýva. A prezývka ,,šťuka" k nej absolútne sedela. Keď jej niekto oponoval alebo sa jej snažil niečo vysvetliť, vybehla na neho a začala sa drsná hádka. Svoje by o tom vedela hovoriť fitneska Natália, ktorá mala s Alex najväčší konflikt. ,,Môžeš prestať na mňa hovoriť?" bola jej pravidelná hláška.

Farmárka Alex Zdroj: TV Markíza

Spolu s Viki a Muffy kuli najväčšie pikle a táto trojica sa postupne stala tou, ktorú diváci už nedokázali ani cítiť. Do Alex sa však zahľadel najväčší pracant Farmy Šimon. Mnohí fanúšikovia boli presvedčení, že Alex lásku k nemu iba hrá, aby sa dostala čo najďalej. Po vypadnutí však povedala, že ho bude čakať a chce v ich vzťahu pokračovať.

Alex a Šimon. Zdroj: TV Markíza

Mnoho súťažiacich, ako je známe, ide do šou nie tak kvôli výhre, ale kvôli tomu, aby sa zviditeľnili a nahnali si čo najviac sledovateľov na Instagrame. Farmárka Alex si však veľké sympatie u ľudí nezískala. Nedávno zverejnila novú fotku a komentáre, ktoré sa pod ňou objavili, ju museli doslova šokovať. ,,Moje obľúbené batatky. Tak som sa sem tešila," napísala Alex k záberu. ,,Drzá sopliačka, nevie sa správať! Na Farme to predviedla," odkázala jej Maja. ,,Podle zdejších komentářů koukám, že lezla na nervy hodně lidem. Pokud má alespoň trochu sebereflexe a čte ty komentáře, tak zaleze někam do díry a dlouho o sobě nedá vedět," odkázal jej dokonca divák z Česka.

,,Chudák Šimon. Nesympatická, hnusná, zlá žena - pokiaľ ju tak možno nazvať," reagovala diváčka Katka. ,,Nepríjemná žena, chudák Šimon," kopili sa podobné komentáre. ,,Jasné, že je to len hra, ale ona sa tam teda riadne zhovadila. Dievča bude mať čo robiť, aby si napravilo reputáciu... Ak je to vôbec možné," odkázala jej Stanka. ,,Zákerná odporná žena," nešetrila ju ďalšia diváčka. Už je jasné, prečo si Alex pri predošlých fotkách vypla možnosť komentovania... Ale až takú nenávisť od ľudí istotne nečakala. Niektoré slová sú totiž poriadne drsné.

