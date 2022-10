,,Priatelia, tu je ten nebezbečný jedinec, ktorý ma vulgárne uráža každý deň a vyhráža sa mi ublížením, či poškodením môjho pracovného prostredia. Trvá to už mesiace. Poprosím vás, pomôžte mi zastaviť tieto nebezpečné psychopatické výplody jeho mysle a nahláste ho. Ďakujem," prosí ľudí. Šialenec, ktorý ju takto obťažuje, sa však neštíti ničoho a posiela jej obzvlášť hrozivé odkazy.

Alena Pallová zverejnila, aké správy od neho dostáva. Zdroj: Instagram alenapallova

,,Jeffrey Dahmer. Veľmi inšpiratívna kinematografia, ktorý orgán by ti najmenej chýbal, hm? Hlava, že?" odkázal jej. ,,Takéto príspevky sú evidentne hrozby smerujúce proti životu a zdraviu - doplním to do trestného oznámenia a budem sa informovať, ako policajti vo veci postupujú," napísala ďalej vystrašená Pallová.

,,Ahojte priatelia. Tak, aby ste vedeli, už je skoro na lopatkách tá stará ku*va. Už len treba to doraziť. Už ju máme skoro hotovú! Už je naložená v peci! Už to treba len dokončiť. Takže vyzývam vás, každý, kto ju prizabije, máte odo mňa 10-tisíc dolárov a tomu, komu sa to podarí to dokonať, private jet a ubytovanie v Singapure od môjho frajera. Poďme ju spolu doraziť! Veď to je strašná sranda, ja to zaplatím! 10, 20, 30... Máte to odo mňa. Garantujem vám peniaze, zábavu, všetko máte odo mňa," prihovára sa šialenec ľuďom na Instagrame a zvláštne pri tom artikuluje a šialene sa pri tom rehoce. ,,Zabite tú vy*ebanú ku*vu! Dám vám 100-tisíc dolárov! Zabite tú starú šte*ku!" vrieska do videa.

