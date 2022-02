Prvé negatívne reakcie na výkony redaktorov v Pekingu boli po nevydarenom štarte Petry Vlhovej na olympiáde. Nedarilo sa jej v prvom a ani v druhom kole a v prvý deň boja o medailu skončila až na 14. pozícii. Pochopiteľne, po dvoch kolách nebola Petra zo svojho výkonu vôbec nadšená. Divákov však oveľa viac rozladili otázky redaktora RTVS. Ten sa na Petru doslova vrhol s otázkou, ktorá by po neúspešnom výkone každého športovca ešte viac nahnevala. ,Opýtať sa jej: Čo sa stalo? Skôr, ako sa redaktor ide pýtať, mal by sa poštípať do zadku, nech nevyletí z jeho úst takýto šplech. Troška úcty by nezaškodilo," napísal vtedy divák Lukáš. ,,Ten redaktor ju vyšetroval ako policajt, ktorý ju práve išiel pokutovať!" kopili sa komentáre. Našťastie, Petra sa pár dní na to tešila zo zlata a na podobné nepríjemné otázky už odpovedať nemusela.

Barbora zapĺňala sociálnu sieť mnohými fotkami z olympiády v Pekingu. Zdroj: Facebook Barbora Žiačiková

Fanúšikovia športu však rozhodne nejasali ani nad otázkami, ktorými zaplavovala našich hokejistov v každom zápase redaktorka RTVS Barbora Žiačiková. Najviac sa však ,,blysla” počas a po zápase so Švédmi. ,,Žasnem z tej vašej redaktorky Barbory. Také otázky sa pýtať? Čo jej má na to človek aj odpovedať? Aký je to pocit, keď vám dávajú na krk bronzové medaily? No vieš čo, asi zlý,” chytal sa virtuálne za hlavu divák Jozef. Niet sa ani čo čudovať, že hokejista Libor Hudáček ju pri tejto otázke kvalitne ,,odpinkal”. ,,Tak aký to už môže byť pocit, jasné, že dobrý,” reagoval krátko po získaní bronzu. Je síce pravda, že v živom vysielaní a v takej eufórii by sa aj ostrieľaný športový redaktor mohol opýtať nezmyselnú otázku, no ona ich mala na konte poriadne veľa. ,,Čo myslíte, aké sú ohlasy na Slovensku?” znela jej ďalšia otázka. ,,Nevieme, ale dúfame, že sa všetci tešia,” odpovedali hokejisti. Diváci sa chytili za hlavu aj pri otázke na kapitána Marka Hrivíka. ,,Bude Peking vaše šťastné mesto?” Hrivík však pobavil odpoveďou, že pravidelne do neho lietať istotne nebude.

Kto je vlastne Barbora Žiačiková?

Žiačiková sa na konci roka 2013 prihlásila na kasting Miss Universe SR. Prebojovala sa však iba do semifinále, v ktorom bolo 21 dievčat. Do vysnívanej 12-ky sa však už nedostala. O Barbore sa potom písalo aj v decembri 2019, keď počas stretnutia 30. kola hokejovej ligy Banská Bystrica – Poprad (1:2) schytala strelu pukom rovno do tváre. Následky tvrdého zásahu boli viac ako hrozivé – zlomená kosť, podliatiny, oko zaliate krvou, otras mozgu a otvorená rana. K incidentu došlo ešte počas 1. tretiny, keď ju v priestore medzi striedačkami zasiahol puk. Stalo sa tak na mieste, kde nie je pre neustály pohyb hráčov ochranné plexisklo.

Nešťastnej strele vtedy mohol zabrániť obranca Lukáš Kozák, ktorý tvorí pár s českou „hviezdičkou" Nelou Slovákovou. Ten mal ešte aj s odstupom času zimomriavky pri spomienke na desivý moment: „Bol som na ľade. Hrali sme akurát presilovku. Domáci vyhadzovali puk a ešte som vyskakoval po ňom, aby som udržal pásmo, ale letel veľmi vysoko. Otočil som sa a chcel korčuľovať po puk. Dostala ranu do hlavy medzi striedačkami pri červenej čiare. Keď som to zbadal, až mi zle prišlo!“ Žiačiková následne absolvovala náročnú operáciu na záchranu zraneného oka a navrátenie jeho 100-percentnej funkčnosti. Neskôr vysvetlila, prečo sa puku nevyhla: „Robila som si poznámky a mala som sklonenú hlavu aj zrak. Nesledovala som až tak pozorne dianie na ľade. Puk som zaregistrovala až v tesnej blízkosti tváre, že som nemala čas zareagovať – skloniť hlavu, uhnúť sa alebo kryť rukou.“

