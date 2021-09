NAKA v pondelok od skorých ranných hodín zasahovala na viacerých miestach na Slovensku. Elitní policajti pri razii zadržali aj Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela Reného. Podľa našich informácií ju dnes previezli do Trenčína a podľa neoficiálnych zdrojov ju obvinili z drogovej trestnej činnosti a z členstva v zločineckej skupine.

Zuzanu Plačkovú dnes ráno previezli z CPZ Galanta do Trenčína, kde zachvíľu porkačuje výsluch. Podľa našich najnovších informácií ju však už mali obviniť. Táto informácia sa objavila aj na Markíze. Obvinená je z dvoch skutkov - organizovanie zločineckej skupiny a prechovávanie a výroba omamných látok. Podľa našich ďalších informácií mala odmietnuť vypovedať. „Dúfam, že sa to čoskoro všetko vysvetlí. Chcem len odkázať ľuďom, že dávajte si pozor, s kým sa stretávate, lebo môžete byť potom hodený do jedného vreca s určitými ľuďmi. Ani o tom nemusíte vedieť," uviedla Plačková v sprievode policajného príslušníka.

Zuzana Plačková v putách.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry v pondelok zasahovali od skorých ranných hodín na viacerých miestach v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. V rámci veľkej protidrogovej akcie mala NAKA zadržať celkovo 15 osôb. Medzi nimi aj bývalého reprezentanta v džude Tibora G., ktorý mal byť šéfom tejto organizovanej skupiny. Okrem neho aj známeho podnikateľa Miroslava F. z Hlohovca. NAKA celkovo našla 9 kíl pervitínu aj laboratórium na pestovanie marihuany.

V pondelok NAKA zadržala aj Zuzanu Plačkovú a jej manžela Reného. Po prezretí ich nového rodinného domu v Miloslavove, kde policajti priviezli aj špeciálne vycvičeného psa, ich naložili do policajných áut a odviezli preč. Dnes s nimi pokračuje výsluch v Trenčíne.

