Fanúšikovia zápasníka Gábora Borárosa ostanú poriadne sklamaní. Ich miláčik v šou definitívne končí. ,,Posledné dni vôbec nevládzem, nemám žiadnu energiu, som zranený. Bolí ma to. Čím som suchší, tým viac mi to prekáža a je to v horšom stave ako minulý týždeň. Do toho som ešte viac hladný. Nemám na nič náladu,” priznal Gábor, ktorý s bolesťami ešte zvládol jednu hru. Následne ho odviezli za lekárom a keď sa vrátil k svojmu kmeňu, mal pre nich zlú správu. ,,Výsledky, na ktoré som čakal od ortopéda po MR, ma vôbec neprekvapili, pretože už ani v minulosti som nemal dobré výsledky. Doktor teraz potvrdil, že to nie je ok a nemôžem takto pokračovať. Dnes končím celú hru," oznámil im smutne.

Gábor Boráros zo šou Survivor odstúpil. Dôvodom bolo zranenie kolena a veľké bolesti. Zdroj: tv markíza

,,Som vďačný za všetko, čo som od vás dostal a čo som sa tu naučil od vás. Sú to pre mňa dôležité veci. Na všetko už mám iný pohľad ako pred tým. Myslím to úplne vážne. Pred tým som si nevážil dôležité veci, s nikým som sa nerozprával a tu som za mesiac rozrpával viac ako za rok! Keď sa vrátim domov, určite budem lepší človek ako pred tým. Vďaka vám," lúčil sa so svojím kmeňom MAO.

,,Zažil som tu také veci, aké už nikdy v živote zažiť nechcem, ale aj také, aké by som chcel ešte veľakrát v živote zažiť. Mám zmiešané pocity, pretože z jednej strany to bolo super, naučil som sa dobré veci, mám nových kamarátov a jeden plus veľmi dobrý kamarát, ktorého som tu našiel," povedal Gábor, ktorý myslel Nathana. Keď sa lúčil, svoj kmeň chcel podporiť najviac, ako sa dalo. ,,Neznamená, že teraz nebudete silní. Určite budete ďalej bojovať, lebo ste kmeň MAO a nemôžete to vzdávať. Za mesiac alebo za dva to budú také krásne spomienky, že keď budeme niekde spolu prvýkrát znova, na to sa teším najviac," dodal Gábor so slzami v očiach. A tie sa mu zarosili ešte viac, keď sa s ním začal lúčiť Nathan.

Gábor Boráros sa pri rozlúčke neubránil slzám. Najviac smutno mu bolo za kamarátom Nathanom. Zdroj: tv markíza

,,Ja som tu našiel veľkého kamaráta do života, nie iba tak, že si povieme bráško, bráško, ale naozaj ma to mzrí, že končíš, lebo ja som nepozeral na to, že je to hra a si silný hráč, ale ja osobne to beriem, akoby mi odišiel najlepší kamarát, čo ma strašne mrzí, pretože si rozmýšľal ako ja, keď som sa na niečo pozrel, ty si vedel, čo spraviť, ako spraviť. Bude to bez teba oveľa ťažšie, ale keď skončíme, ideme spolu na dovolenku, ale nie do Dominikánskej republiky bráško," zaklincoval to Nathan so smiechom.