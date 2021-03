Lelkesovci síce nepatria medzi tých, ktorí vyplakávajú do vankúša v tejto situácii alebo by prežívali doma krízu, no na druhej strane sú tiež nervózni z toho, čo sa deje. „Toto je už neznesiteľná situácia. Dlhé roky som bol manažérom a vždy som prijal osobnú zodpovednosť za výsledky firmy, ktorú som riadil. U nás uplynul skoro rok, stále nás presviedčajú tí istí ľudia, čo nesmieme robiť. Skúšajú sa rôzne spôsoby a aký je výsledok,” rozhorčil sa Lelkes, keď sme sa ho opýtali, ako vníma túto korona situáciu.

Na snímke speváčka Sisa Lelkes Sklovska s manželom Juraj Lelkesom. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Je to otázka manažovania, niekto, kto má právomoci rozhodovať, tak k tomu prináleží aj zodpovednosť. V iných krajinách, okrem Česka, to už vyzerá lepšie, no u nás je situácia hrozná! Je to vírus, je to niečo nevypočitateľné, ale záležitosti by sa dali inak manažovať,” pokračoval Sisin manžel, ktorý nenechal na premiérovi nitku suchú.

„Matovič sa púšťa do Sulíka, to som ešte v živote nepočul, že Richard Sulík je zodpovedný za tisíce mŕtvych. Ako môže jeden druhému takéto niečo povedať? Pretože Sulík neobjednal testy? Lockdowny sú stále, vakcíny nemáme,” dodal nahnevaný Juraj.

