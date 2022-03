Aicha sa v Love Island zahľadela do sympatického Honzu. A hoci to spočiatku vyzeralo, že aj po šou by im to mohlo klapať, prišiel bleskový koniec. „Ak mám pravdu povedať, ako som to čítala v románoch, keď som bola malá, nie som zamilovaná. Nie je to proste niečo, čo by mnou trieskalo, nie je to to, čo čakám od lásky,” povedala krátko po svojom vypadnutí. Nekonalo sa tak žiadne veľké sťahovanie do Českej republiky, ktoré ešte počas šou plánovala. A zrejme aj dobre urobila. Od Markízy totiž prišla úžasná ponuka účinkovať v tanečnej šou Let´s Dance, ktorú Aicha okamžite zobrala. Jej tanečným partnerom sa stal Talian Fabio Belucci a v uplynulú nedeľu predviedli horúce pohyby na parkete.

Aicha a Fabio Belucci Zdroj: Martin Domok

Aicha však vie byť poriadne žeravá aj v súkromí. Len nedávno na sociálnej sieti predviedla, čo ju v spálni rajcuje. Robila totiž reklamu erotickým koženým postrojom a pridala aj svoj kód na zľavu. Hlavnou ideou tohto erotického obchodu, ktorému robila kráska reklamu, je pomôcť ženám, aby sa cítili byť pekné, zvodné a sebavedomé. Aby si užili svoj sexuálny život aj z iného uhla, nezabudli, aká je predohra dôležitá a sex nebrali ako rutinu ale skôr ako pôžitok. Škoda, že sa neodfotila aj v tej sado-maso podprde.

Prečítajte si tiež: