Už to medzi nimi začína škrípať? V šou Agáta Jaromíra Soukupa sa Hanychová (37) posťažovala, že sa svojmu ex Mirkovi Dopitovi štyri mesiace snažila odpustiť neveru. Ona sama vraj partnerom nikdy neverná nebola. A vytkla Jaromírovi Soukupovi (52), že sa má krotiť. Pretože to, čo robí, už ona považuje za neveru!

S podnikateľom a bývalým hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom má Agáta syna Kryšpína (11). V šou Agáta Jaromíra Soukupa na TV Barrandov priznala, že aj kvôli synovi sa snažila zachrániť rodinu a nerozbíjať ju rozchodom pre neveru.

Agáta Hanychová nedokázala Mirovi Dopitovi odpustiť neveru. Zdroj: extra.cz

Keď sa dozvedela, že ju Mirek podvádza, štyri mesiace sa to snažila rozdýchať a všetko mu odpustiť. Nedokázala to. „Snažila som sa a bolo to pre mňa veľmi ťažké. Ale odpustiť som mu nedokázala. Je to jednoducho zrada,“ vyhlásila Agáta.

Pred natáčaním šou...

A hneď sa pustila do svojho terajšieho milenca a zároveň spolumoderátora šou Jaromíra Soukupa, že jej je neverný. To, ako sa správa k ženám, je podľa nej cez čiaru a ona to už považuje za neveru.

