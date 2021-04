O Adym Hajdu (57) je už roky známe, že mu v minulosti do srdca implantovali defibrilátor. Ten mu občas zapípa alebo mu v horšom prípade príde zle, čím vystraší kolegov. A to sa stalo raz aj na jednom predstavení.

Adyho ešte pred 15 rokmi zradilo srdce a bojoval o život. Po vážnej operácii mu implantovali defibrilátor (špeciálny „strojček“ na srdci, pozn. red.). „Ja vlastne vďaka vede a technickým vymoženostiam stále žijem,” zverí sa Hajdu v relácii Zlaté časy.

„Raz sme hrali predstavenie s Aničkou Šiškovou Odchody vlakov a už som cítil, že mi je zle. To dostanete takú ranu, čupol som si a následne ma odhodilo smerom k javisku. Ľudia sa začali smiať, lebo si mysleli, že to tak má byť. Ja som umieral, Anka Šišková chudera zhrozená nado mnou a ľudia sa ešte viac smiali,” zveril sa Hajdu s ťažkým zážitkom, no našťastie s dobrým koncom.

Mohlo by vás zaujímať: