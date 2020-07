Adriana sa najnovšie pochválila, ako vyzerala, keď mala približne 26 rokov a pokúšala sa o blond farbu. ,,No nebola to dokonalá blond, ale bola. Zmením farbu?" zaspomínala si pri pohľade na svoje mladšie ja Poláková a doložila aj staršiu fotku, keď bola prvý rok v Markíze. Aj vtedy sa pýšila svetlým odtieňom. ,,Úprimne... Neviem si ťa teraz predstavit v blond, človek/žena sa vekom mení, čo nám svedčalo v mladosti, teraz už nemusí, ale zase žijeme len raz (asi ), tak ak máš chuť skúsiť novú farbu, tak skús, vždy sa to dá prefarbiť späť," reagovala jej fanúšička Silvia. ,,Noo presne ako píšeš, vekom sa žena mení a do blond nemám náladu už," odpísala hneď Adriana. ,,Britney Spears?" napísala jej k fotke z mladosti Mária. ,,A aká si bola chudunká!" reagovala ďalšia žena. ,,Kebyže s vekom aj kilá ubúdajú, to by bolo mega," smiala sa Poláková.

Moderátorka Adriana Poláková je už roky verná hnedej farbe. Zdroj: instagram A. P.