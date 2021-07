Z Adriany Polákovej (44) sa stala zámocká pani. Spolu s priateľom Christianom sa rozhodli kúpiť si nádherný kaštieľ v rakúskom meste Burgau. A síce moderátorka už čo to zo svojho nového sídla ukázala, teraz sme sa dostali k ďalším fotkám. Interiér vyzerá ako z pravej rozprávky o kráľoch a kráľovnách.

Adriana Poláková bude ešte pár týždňov súčasťou markizáckeho Telerána a potom sa sťahuje do kaštieľa v mestečku Burgau, kde bude bývať aj so svojím rakúskym priateľom Christianom. Obaja však majú so svojou novou nehnuteľnosťou obrovské plány. „Celé dni tam trávim v záhrade, ktorá bola dosť zanedbaná. Teším sa z domácich vajíčok a už zháňam robotníkov, aby som v zime prerobila trošku interiér a na jar mohla otvoriť s priateľom Christianom penzión," prezradila Adriana pre markiza.sk.

Adriana Poláková Zdroj: Instagram.com

„V roku 1831 Viedenčan Georg Borckeinstein odkúpil fabriku a zmodernizoval ju a rovnako tak odkúpil aj kaštieľ. Ten potom niekoľkoráz ešte zmenil majiteľa aj výzor. K pôvodnému domu bolo postavené krídlo. Pôvodný štýl domu je z 19. storočia a prístavba už bola realizovaná v 20. storočí. Zaraďujú ho do neskorého klasicizmu, no nájdeme tu aj stopy baroka. K domu patrí aj park, ktorý má asi jeden hektár a je zapísaný ako historicky chránená pamiatka rovnako ako kaštieľ. V kaštieli sa nachádzajú aj pôvodné kachle,” opísala históriu kaštieľa, ktorý sa nachádza 60 kilometrov od mesta Graz.

Poláková si bude žiť ako kráľovná. Zdroj: markiza.sk

Adriana sa už niekoľkými fotkami pochválila na sociálnej sieti, no celú jeho okázalosť neukázala. Všetky snímky sa však nachádzajú na stránke tripadvisor, keďže predtým ako ho moderátorka s priateľom kúpili, slúžil ako penzión pre turistov. Okrem nádherne zariadených izieb si návštevníci vychutnávali aj krásny výhľad a obrovskú záhradu. Ktovie, čo všetko v ňom moderátorka zanechá a čo všetko naopak pomení a dá zrekonštruovať. No už teraz sa obaja tešia, keď opäť brány nádherného kaštieľa otvoria pre turistov.

Mohlo by vás zaujímať: