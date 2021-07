Adriana Poláková pred dvomi mesiacmi všetkých prekvapila správou, že v Teleráne po 16 rokoch končí. Dôvod je ten, že sa sťahuje do Rakúska, kde bude bývať v kaštieli so svojím priateľom Christianom. V relácii mala byť ešte do konca júla. Ako moderátorku ju však už neuvidíte.

Do Telerána už čoskoro pribudne celkom nová moderátorská dvojica. Adrianu Polákovú a Dara Richtera po rokoch nahradia Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Poláková sa totiž sťahuje za priateľom do Rakúska a Richter sa rozhodol, že keď odchádza ona, v Markíze končí aj on. Obaja však mali moderovať do konca júla a nové tváre ich mali nahradiť až od augusta. Všetko je nakoniec inak. Adriana si povedala, že celý júl bude čerpať dovolenku. Momentálne sa už stará o svoj nový kaštieľ v rakúskom meste Burgau, ktorý s priateľom celý rekonštruujú.

Adriana Polákova Zdroj: instagram adriana polákova

Na obraze sa ako moderátorka poslednýkrát objavila 30. júna. Že to bolo jej labutie vysielanie, diváci nemali odkiaľ vedieť. Tí, ktorí čakali, že sa s divákmi rozlúči a poďakuje im za priazeň, boli na omyle. Poláková však mala na to pádny dôvod. „Adriana Poláková si momentálne čerpá dovolenku. S divákmi Telerána sa nadobro nelúči, keďže bude sporadicky jeho súčasťou aj naďalej ako hosť k rôznym témam,” vysvetlila PR manažérka Markízy Ľudmila Raceková, prečo sa pred kamerami nekonala žiadna veľká rozlúčka. Ako sa nám ďalej podarilo zistiť, Adriana a Daro sa so všetkými kolegami plánujú vo veľkom rozlúčiť v auguste, ale len súkromne.

Mohlo by vás zaujímať: