Okázalú nehnuteľnosť v Burgau kúpila Adriana spolu s priateľom Christianom. Postupne kaštieľ opravujú a radi by ho neskôr reálne využili ako penzión pre hostí. Ako toto sídlo vôbec objavila?

Adriana Poláková odchádza za partnerom do zahraničia. Zdroj: instagram.com/Adriana Poláková

„Takto pred rokom, počas uvoľnenia opatrení, sme tu boli s priateľom na dovolenke. Sediac pri bazéne mu vravím: „Tu je tak krásne, tu by sme mohli spolu bývať," (lebo sme rozmýšľali, že ak začneme spolu žiť, kde to asi bude, on chcel Švajčiarsko, logicky, ja Francúzsko), ale to leto rozhodlo. A potom, neviem ako to pomenovať, zrazu mi volal, že je na predaj. A teraz tu už sedím doma a stále tomu nemôžem uveriť. Že takýto veľký sen sa môže stať skutočnosťou. Poviem vám, že za rok sa toho u mňa udialo až-až. A už som tu. A o rok práve tu vysnívaná dovolenka možno pre vás. Takže ja makám ďalej. Samozrejme, že tomuto splneniu sna predchádzala dlhoročná tvrdá drina. Nikomu nepadajú pečené holuby len tak… alebo áno?” napísala Adriana na sociálnej sieti.

