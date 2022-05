Kto zažil, nezabudne. Kto nezažil, nepochopí. Prvomájové sprievody v uliciach po celom Československu boli neodmysliteľnou súčasťou minulosti mnohých z nás. Ako si na ne spomína Jozef Banáš? „Ako dieťa si na to veľmi nepamätám. Viem, že sme zbierali rôzne mávadlá a strapaté veci a ozdoby z papiera. S deťmi sme sa predháňali, kto ich viac nazbiera. Rodičia mali nervy, lebo sme z toho mali založenú polovicu bytu. Keď sa ten sprievod skončil, ľudia to zahadzovali, tak my deti sme to vo veľkom zbierali. Niekedy som ich nazbieral aj sto. To bolo ako na Veľkú Noc, že kto vyšibe viac vajíčok, že kto bude mať viac mávadiel,“ zaspomínal si s úsmevom Banáš.

Spisovateľ Jozef Banáš Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ako dospelý som robil v Piešťanoch a kto chcel prísť na oslavy, prišiel, kto nechcel, neprišiel. Po obede vždy bolo pivo, klobásky,“ pokračoval. Jednu vtipnú príhodu predsa len mal. „Pamätám si, že v roku 1968, keď bol Dubček na tribúne v Prahe, tak bolo zvykom, že na čele sprievodu sa niesli portréty najväčších predstaviteľov. A my študenti v Bratislave sme si zo žartu dali urobiť svoj portrét a ten sme niesli, bola to zábava. Nikomu to neprekážalo a všetci sa z toho smiali,“ dodal.

