Spisovateľ Jozef Banáš (72) sa najnovšie pustil do premiéra Igora Matoviča (47). Vyčíta mu veľa vecí, no najmä kritiku Igora Bukovského (54).

Banáš nemá problém vyjadriť svoju nespokojnosť verejne na sociálnej sieti. Najnovšie kritizuje Matoviča a aj hlavného hygienika. „Prepáčte, nechcem byť osobný, ale ak váš hlavný hygienik s očividnou nadváhou (Ján Mikas, pozn. red.) presviedča ľudí o zdraví, ťažko mu niekto uverí. Namiesto toho, aby ste povzbudili MUDr. Bukovského v jeho úsilí posiľňovať prirodzenú imunitu, nazvete ho bláznom a osočíte jedného z mála slovenských lekárov, ktorí sa zaujímajú v prvom rade o zdravie človeka, a až potom o jeho choroby. Nesúhlasím s vami, že by mal vrátiť titul. Naopak, tituly by mali vrátiť všetci lekári, ktorí sa nesnažia o to, aby sme boli zdraví, ale aby mohli do nás pchať lieky a vašimi „odborníkmi“ tak milované séra,“ znie úryvok vyjadrenia spisovateľa, ktorý je pohoršený z aktuálnej situácie.

Jozef Banáš . Zdroj: archív

