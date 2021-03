U Vinczeovej nastal pred pár dňami veľký zlom. Moderátorka sa po rokoch konečne odhodlala k veľkému, zásadnému kroku, keď si založila oficiálne konto na Instagrame. Hoci na jej reláciu Trochu inak, no prispieva tam ona sama a dokonca má už za sebou aj živé vysielanie, kde ju spovedal Peter Podlesný, ktorého mala v minulosti ako hosťa. A počas hodinovej debaty prišlo aj na tému Adelini muži.

Viktor a Adela Vinczeovci sú manželmi už takmer 4 roky. Zdroj: Instagram.com/viktorvincze

„Hovorí sa, že sa nemá vstupovať dvakrát do tej istej rieky, ale ja som vstupovala do tej istej rieky vlastne vždy, len s iným človekom. To, že vymeníš partnera, neznamená, že si v inej rieke, lebo si väčšinou – pokiaľ nepochopíš chybný vzorec správania – vyberáš stále tie isté typy. Partner je vždy ten najlepší človek na to, aby ťa niečo naučil a niečo ti ozrejmil. Dostávala som túto lekciu, ale nechcela som ju pochopiť. Preto s každým ďalším partnerom bola tá lekcia výraznejšia. Nebolo to však dramatické alebo že by mi niekto ubližoval, to nie, skôr išlo o to, ako som sa ja vo vzťahoch správala,” prezradila v úprimnej spovedi Vinczeová.

„Bola som schopná veľmi lipnúť na tom druhom, odvodzovať celý svoj život od toho vzťahu, zabúdať ako keby na seba a dávať viac hodnoty tomu druhému – a to vás, samozrejme, dostáva do veľmi nezdravých situácií. Ale opakujem, nič patologické sa mi nedialo, že by ma niekto mlátil alebo mi robil zle – ale nebolo to v pohode. Jedného dňa som si povedala, že to asi nebude o tom, že muži sú nejakí divní. Nie každý divný muž je rovnako divný pri každej žene,” pokračovala.

