To, že Adela svoj vzhľad nikdy prehnane neriešila, vie každý jej fanúšik. Dokonca, keď jej manžel Viktor Vincze zverejnil na Instagrame záber, na ktorom je bez mejkapu alebo leží v posteli, nikdy sa na neho nenahnevala a obrátila to na srandu. A najnovšie ju opäť ,,cvakol" v polohe, za ktorého by ho istotne ,,zabila" každá žena. Adela to však, naopak, zverejnila!

Adela Vinczeová Zdroj: Lýdia Czakó

,,Dnes (10.10.) je svetový deň duševného zdravia. Tak zdieľam niečo z môjho posledného fotenia, ktorého sa vedome zúčastnil len Viktor Vincze. Zdieľam, aby ste nezabudli oddychovať. Spánok je pre duševné zdravie základom (aj o tom bude čoskoro Trochu inak ). Veľa sa o duševnom zdraví píše. Tak to nebudem naťahovať. Chcete sa cítiť lepšie? Obmedzte čas na tomto telefóne, do ktorého kukáte už viac ako treba," prihovorila sa ľuďom Adela.

Manželia Vinczeovci Zdroj: Instagram Viktor Vincze

,,Na tejto sieti sú definitívne všetci krajší, šťastnejší, prirodzenejší a úspešnejší ako vy! To ste si už potvrdili! Tak to môžete skúsiť s knihou alebo prechádzkou a na nej si môžete podebatovať sami so sebou. Život nám ubehne ako výdych podlhovastými nozdrami ako na fotke a raz vás bude mrzieť, že ste produktívny vek strávili porovnávaním sa, pochybovaním o sebe a hľadaním iluzórnej cesty k dokonalosti. Ale ozaj už hybaj preč odtiaľto!" dodala Vinczeová a za tento príspevok si vyslúžila obrovský obdiv.

,,Ty si najvac, Adel! Vďaka za tvoje liečivé postoje," napísala jej modelka Ivana Kičikoleva. ,,Už vypínam a bežím do záhrady vytrhať burinu," odpísala jej Babsy Heribanová. ,,Moc hezké foto," reagoval Martin Nikodým.