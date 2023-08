Už túto sobotu o 20.30 na Markíze štartuje nová šou s názvom Možné je všetko. Hlavnými tvárami budú okrem iných aj Adela Vinczeová a Tomáš Maštalír. Tí sa dajú nahovoriť naozaj na všetko, aj na to, že celému Slovensku ukážu do detailov svoj chrup v natiahnutých ústach.

Tomáš Maštalír v novej markizáckej šou Možné je všetko! Zdroj: TV Markíza

Niečo také tu už však bolo. V okienku Splnený sen v šou 2 na 1 dali Adela s Danom Adamovi Bardymu možnosť, aby zistil, aké by to bolo, keby letel do vesmíru. Neskôr si to vyskúšala aj Adela. Počas fúkania vzduchu do tváre vyzerala poriadne komicky a viacerí jej fanúšikovia sa vtedy zhodli, že išlo o jej doteraz najhoršiu fotku. Žeby bola táto ešte komickejšia?

Prečítajte si tiež: